Коли колядують, щедрують та посівають у 2025 році — дати за новим календарем

Хоч наші традиції незмінні вже довгі роки, але закон все-таки зазнає трансформацій. Тож відповідно до закону №3258, тепер Різдво українці будуть відзначати 25 грудня за новим стилем замість 7 січня за старим. Звідси й з’являється питання, коли колядують та щедрують 2025 року.

Коли колядують та щедрують 2025

Довгий час українці починали колядувати у вечір перед Різдвом, яке відзначали 7 січня. Однак після внесення змін до закону, дати різдвяних святкувань змінились, як і дні, коли можна колядувати, посівати та щедрувати.

Коли колядують 2025 — дати

Традиційно заведено починати колядування у переддень Різдва, тож за новим стилем починати коляду можна буде ввечері 24 грудня, а закінчувати — на Новий рік.

Колядувати найчастіше першими йдуть діти, а потім — представники чоловічої статі. Однак у деяких регіонах України колядують і дівчата. За традиціями, колядники від хати до хати з зіркою, дзвоником та веселими співами, щоб сповістити про народження Христа та побажати господарям багатого врожаю, щастя, здоров’я та добра.

Коли посівають 2025 — дати

Раніше посівати було прийнято в останній день колядувань, тобто на Старий Новий рік 14 січня. Однак за новим стилем посівати тепер можна буде саме 1 січня на звичайний Новий рік.

Традиційно посівають саме хлопці. Вони мають до полудня завітати до домівок, обсипати їх зерном та заспівати з добрими побажаннями. Натомість господарі, яким пощастило приймати посівальників, зазвичай мають пригостити своїх гостей яблуками, пирогами, або ж подякувати їм грошима. Зерно ж варто зберегти в домівці до вечора, оскільки воно вважається у цей день важливим оберегом.

Коли щедрують 2025 — дати

Також перед Старим Новим роком було заведено щедрувати — 13-14 січня. Однак якщо відзначати свята за новим стилем, щедрувати доведеться 31 грудня на Новий рік у переддень свята Василя.

Традиційно саме дівчата можуть займатись щедруванням — зі співами та музикою славити господарів та бажати їм достатку. Однак у деяких регіонах України щедрують і хлопці.

Різдво Христове вважають одним із найкрасивіших і найважливіших свят у православному світі. Цього дня українці з давніх-давен дотримувалися різноманітних звичаїв та традицій. Тому читай, якою крупою посівають в Україні.

