Когда празднуют Рождество в Иерусалиме и на Афоне: традиции святых мест

Территория современного Израиля, по сути, — колыбель христианства. И хотя эта религия не является там официальной (израильтяне исповедуют иудаизм), празднование Рождества в Иерусалиме проходит торжественно, широко и красиво. Когда празднуют Рождество в Иерусалиме, а также в еще одном месте-святыне — на горе Афон — читай в материале.

Когда празднуют Рождество Христово в Иерусалиме

Иерусалим — это не только место, где расположены святыни несколько религий, это и еще и средоточие множества церковных конфессий. К примеру, только разных христианских общин, которые имеют в Иерусалиме свои храмы, несколько. И они отмечают Рождество Христово в разные даты.

7 января празднует Рождество Иерусалимская православная церковь, она, как и Грузинская, Сербская, Русская поместные церкви не перешла на новое церковное летоисчисление;

празднует Рождество Иерусалимская православная церковь, она, как и Грузинская, Сербская, Русская поместные церкви не перешла на новое церковное летоисчисление; 25 декабря празднуют Рождество Христово христиане абсолютного большинства конфессий (католики, протестанты и другие), которые перешли на новый календарь и правят свои службы в Израиле;

празднуют Рождество Христово христиане абсолютного большинства конфессий (католики, протестанты и другие), которые перешли на новый календарь и правят свои службы в Израиле; 6 января отмечает праздник Армянская Апостольская Церковь, согласно ее традициям, Рождество и Крещение Господне празднуют в один день — 6 января.

Это означает, что неделю до Нового года и неделю после него священный город пребывает в праздничном настроении. Где проходят службы и в каких местах атмосфера особенно торжественна в эти дни — расскажем далее.

Как празднует Рождество Христово Иерусалим

Празднование в Храме Гроба Господнего

Пожалуй самыми известным местом для празднования Рождества в Иерусалиме является Храм Гроба Господня. Это священное место для христианской веры, где, согласно евангельскому преданию, находилась могила Иисуса Христа.

В день Рождества в Храме Гроба Господня проводятся невероятно красивые торжественные службы и молебны. Христианские паломники собираются здесь, чтобы помолиться и осознать духовный смысл таинства рождении Мессии.

Марш света в Иерусалиме

Одной из самых впечатляющих традиций Рождества в Иерусалиме является Марш света. В этот день тысячи верующих проходят по улицам города, неся в руках канделябры и свечи, и празднуя наступление Рождества. Этот марш является символом того света, который Иисус Христос принес в мир. А в 2024 году еще и совпадают даты Рождества и Хануки — еврейского праздника огней. Поэтому торжество будет оосбенно красивым.

В целом, в дни Рождества Христова весь Иерусалим охватывает праздничная атмосфера. Богослужения проходят в храмах всех христианских конфессий. Улицы города украшены огнями, гирляндами и цветами. Ярмарки и магазины предлагают разные сувениры, связанные с Рождеством: от ёлочных игрушек до резьбы по дереву. Люди делятся своей праздничной радостью, поют колядки, поздравляют друг друга.

Кроме Иерусалима, на Рождество паломники стремятся побывать в Вифлееме. где, по преданию, родился Христос. И на реке Иордан, где он был крещен.

Когда празднуют Рождество на горе Афон

Большинство граждан Греции отмечают Рождество по новому церковному календарю, 25 декабря. Но Святая Гора Афон и афонские обители по всей Греции празднуют Рождение Спасителя 7 января.

На Святой Горе Афон праздновать Рождество начинают в сочельник, 6 января, и службы проходят с большой торжественностью, ведь все обители Афона посвящены Деве Марии.

Впрочем, среди двадцати монастырей Афонского государства есть один особенный. От момента своего основания он посвящен чуду Рождества Христова. Это святой монастырь Симона Петра, побывать именно здесь на праздник — значимое духовное событие.

Остается напомнить. что на гору Афон женщины не допускаются. Это давняя традиция, которую никакие проявления феминизма не в силах изменить.

Раньше мы поясняли: Рождество с 24 на 25 или с 25 на 26: когда отмечают главный христианский праздник года.

Фото Храма Гроба Господня — blogger.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!