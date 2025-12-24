Коли святкують Різдво в Єрусалимі: дати та традиції святкування

Територія сучасного Ізраїлю, по суті, — колиска християнства. І хоча ця релігія не є там офіційною (ізраїльтяни сповідують юдаїзм), святкування Різдва в Єрусалимі відбувається широко, урочисто і весело. Коли святкують Різдво в Єрусалимі, а також ще в одному місці-святині — на горі Афон — читай у матеріалі.

Коли святкують Різдво Христове в Єрусалимі

Єрусалим — це не лише місце, де розташовані святині кількох релігій, а ще й осередок безлічі церковних конфесій. Приміром, лише різних християнських громад, які мають у Єрусалимі свої храми, кілька. І усі вони відзначають Різдво Христове у різні дати.

7 січня святкує Різдво Єрусалимська православна церква, вона, як і Грузинська, Сербська, Російська помісні церкви не перейшла на нове церковне літочислення;

святкує Різдво Єрусалимська православна церква, вона, як і Грузинська, Сербська, Російська помісні церкви не перейшла на нове церковне літочислення; 25 грудня святкують Різдво Христове християни абсолютної більшості конфесій (католики, протестанти та інші), які перейшли на новий календар та правлять свої служби в Ізраїлі;

святкують Різдво Христове християни абсолютної більшості конфесій (католики, протестанти та інші), які перейшли на новий календар та правлять свої служби в Ізраїлі; 6 січня відзначає свято Вірменська Апостольська Церква, згідно з її традиціями, Різдво та Хрещення Господнє святкують в один день — 6 січня.

Це означає, що тиждень до Нового року та тиждень після нього священне місто перебуватиме у святковому настрої. Де проходять служби й у яких місцях атмосфера особливо урочиста у ці дні — розповімо далі.

Як святкує Різдво Христове Єрусалим

Святкування у Храмі Гробу Господнього

Мабуть, найвідомішим місцем для святкування Різдва в Єрусалимі є Храм Гробу Господнього. Це священне місце для християнської віри, де, згідно з євангельським переказом, була могила Ісуса Христа.

У день Різдва у Храмі Гробу Господнього проводяться неймовірно гарні урочисті служби та молебні. Християнські паломники збираються тут, щоб помолитися і усвідомити духовний зміст обряду народженні Месії.

Марш світла у Єрусалимі

Однією з найбільш вражаючих традицій Різдва в Єрусалимі є Марш світла. Цього дня тисячі вірян проходять вулицями міста, несучи в руках канделябри та свічки, й святкуючи настання Різдва. Цей марш є символом того світла, яке Ісус Христос приніс у світ.

А 2024 року ще й збігаються дати Різдва христового та Хануки — єврейського свята вогнів. Тож святкування буде вдвічі красивішим.

Загалом у дні Різдва Христового весь Єрусалим охоплює святкова атмосфера. Богослужіння відбуваються у храмах усіх християнських конфесій. Вулиці міста прикрашені вогнями, гірляндами та квітами. Ярмарки та магазини пропонують різні сувеніри, пов’язані з Різдвом: від ялинкових іграшок до різьблення по дереву. Люди діляться своєю святковою радістю, співають колядки, вітають одне одного.

Окрім Єрусалима, на Різдво паломники прагнуть побувати у Віфлеємі, де, за переказами, народився Христос. І на річці Йордан, де він був охрещений.

Коли святкують Різдво на горі Афон

Більшість громадян Греції відзначають Різдво за новим церковним календарем, 25 грудня. Але Свята Гора Афон та афонські обителі по всій Греції святкують народження Спасителя 7 січня.

На Святій Горі Афон різдвяні молебні розпочинаються на святвечір, 6 січня, і служби проходять з великою урочистістю, адже всі обителі Афона присвячені Діві Марії.

Проте серед двадцяти монастирів Афонської держави є один особливий. Від моменту свого заснування він присвячений чуду Різдва Христового. Це святий монастир Симона Петра, відвідати саме його на свято — значна духовна подія.

Залишається нагадати. що на гору Афон жінки не допускаються. Це давня традиція, яку жодні прояви фемінізму не можуть змінити.

