Різдво з 24 на 25 чи з 25 на 26: коли відзначають головне християнське свято року

Починаючи з 1 вересня 2023 року, Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, змінивши дати багатьох церковних свят.

Зміни стосуються навіть другого найбільшого релігійного свята — Різдва Христового. Що відомо про зміни у датах святкування — читай у матеріалі.

Різдво з 24 на 25 чи з 25 на 26 грудня: все, що відомо

Різдво Христове тепер відзначається 25 грудня, на 14 днів раніше, ніж раніше. Тобто, з 24 на 25 грудня настає одне з найважливіших для християнської культури свят. Також у цей період відзначають Святвечір.

У 2023 році, з переходом на новоюліанський календар, воно викликає цікавість у багатьох українців щодо того, коли слід збиратися за святковий стіл.

Згідно з традицією, святковий вечір відзначається напередодні Різдва, тобто 24 грудня. Цей день є одним із найбільш урочистих у православній традиції, особливий своєю пишністю та обрядами в Україні. Тобто, Різдво святкуватимуть у 2025 році 25 грудня (замість 7 січня).

Історія Різдва Христового: коротка версія

Усе почалося тоді, коли римський імператор Август велів провести перепис населення. У цей час Діва Марія та Йосип вирушили з Назарета. Проте, коли вони прибули, місто виявилося переповненим, і їм довелося переночувати в печері, яку зараз називають вертепом. Саме там народився Ісус Христос, який став Спасителем.

У той самий вечір перед пастухами з’явився ангел і розповів про чудо народження. Пастухи відправилися до вертепу, де розповіли Марії та Йосипу про подію і вклонилися дитині.

Згодом до них завітали волхви зі східних країн, які вивчали зорі. Побачивши нову зірку, вони вирушили до царя Ірода, але той нічого не розповів про новонародженого царя. Ірод почав хитрувати та наказав знайти дитину, задумуючи вбити Ісуса.

Волхви, повертаючись до вертепу, слідували за світлом зірки, щоб знайти печеру з Ісусом. Вони вклонилися йому, подарували золото, ладан і смирну. Волхвам приснилося, щоб вони уникали Ірода, тому вони не поверталися до нього, а вранці вирушили додому.

Як відзначають Різдво в Україні: основні традиції

Традиції Різдва містять важливий аспект — Різдвяний піст, один з найтриваліших постів у році. Протягом 40 днів віряни обмежують свої харчові звички, споживаючи овочі, фрукти, каші, гриби, бобові та інші продукти, залишаючи поза межами раціону м’ясо, яйця, молочні продукти, сир та вершкове масло.

Цей період призначений для очищення душі та тіла перед святом Різдва Христового.

Українське Різдво також відзначається традиційними колядками — веселими піснями на релігійну тематику. Колядники, тримаючи велику зірку в руках, відвідують будинки, пропонуючи розваги за гроші та солодкі подарунки. В давнину вірили, що чим більше колядників завітає до хати, тим більше багатства та щастя настане у наступному році.

Різдвяне святкування розпочинається рано-вранці, коли українці вітають одне одного словами Христос народився! та отримують у відповідь Славімо Його!

Головні урочистості відбуваються в сімейному колі за святковим столом, щедрим і вже не обмеженим пісними обрядами. У цей день також зазвичай згадують померлих родичів та друзів.

Невіддільною частиною різдвяного періоду в українських оселях є дідух. Зазвичай його ставлять на кут столу або перед будинком. Створений зі снопа, зібраного під час жнив, дідух символізує родючість, життя та нескінченність і протягом всієї зими залишається важливою частиною різдвяної традиції.

