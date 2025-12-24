Стиль життя Свята

Різдво з 24 на 25 чи з 25 на 26: коли відзначають головне християнське свято року

Анна Голішевська, редакторка сайту 24 Грудня 2025, 12:15 3 хв.
Різдво з 24 на 25 чи з 25 на 26
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь