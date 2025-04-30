Привітання з днем народження кумі своїми словами та у віршах: подаруй частинку уваги в особливий день

На роль куми ми завжди обираємо ту людину, якій можемо довірити найдорожче — своїх дітей. Тому ми впевнені, що твоя кума гідна найщиріших привітань, адже вона виконує важливу духовну функцію. Тримай привітання з днем народження кумі, щоб подарувати їй свою увагу в цей день.

Привітання з днем народження кумі своїми словами

З днем народження, кумасю. Бажаю вічного щастя, неземної любові, радісних новин, сміливих та добрих вчинків, справжнього везіння та міцного здоров’я тобі та всій родині. Кума, нехай кожна мить твого життя наповнена буде чудовим настроєм та чарівними відчуттями.

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Дорога кума, я радію, що наші сім’ї об’єднались у такий чудовий спосіб і ти стала другою матір’ю для нашої малечі. Бажаю тобі у цей день міцного здоров’я, здійснення мрій. Нехай щаслива зоря завжди супроводжуватиме тебе в усіх твоїх справах, а добробут не покидатиме твоїх осель. Щиро вітаю зі святом, довгих років життя!

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З днем народження, кума! Бажаю, щоб усе і завжди було тільки так, як тобі хочеться, бажаю ніколи не сумувати, бажаю, щоб кожен день, як і цей, дарував солодкі поцілунки, важливі подарунки, яскраві посмішки, щасливі миті!

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Дорога кумо, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі яскравих митей у житті, палкої любові, величезного щастя, і нехай усе складається так, як тобі того хочеться.

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Сьогодні чудовий, чарівний день, коли сонечко світить яскравіше, небо вдягнено у святковий блакитний колір, а у повітрі пахне радістю та дивом. У цей день я вітаю тебе із днем народження! Нехай сьогодні і завжди навкруг тебе будуть лише приємні люди, вірні друзі та справжнє кохання. Нехай кожна мрія здійснюється одразу ж, як у казці, а кожен день приносить із собою нові пригоди та приводи для посмішок. Щастя, здійснення мрій та радощів, з днем народження!

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Кумо, вітаю тебе з днем народження! Бажаю щастя, успіхів, здоров’я тобі та твоїй родині. Нехай тобі завжди горить зелене світло, усі бажання здійснюються, а мета швидше досягається. Будь найщасливішою у світі!

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Кумонько, кумасю, з днем народження, моя люба, моя рідна! Ти для мене — найкраща подруга, сестра та помічниця, психолог та просто рідна душа, і я тебе за це дуже ціную. Нехай роки додають тобі життєвих сил та бажання жити яскраво, сміливо, весело — нехай душа лише молодіє, а в серці живе любов. Обіймаю тебе, кумонько, з днем народження!

Привітання з днем народження для куми у віршах

День народження святкує кума,

Весела, щира й дорога!

Нема з тобою смутку і печалі,

Відверто поспілкуєшся за чаєм.

Коли треба, завжди виручаєш.

Тому завжди ти будь щаслива,

Така ж весела і кмітлива.

Розумна, добра і проворна,

Дай Боже щастя тобі й здоров’я.

Кохання, миру і добра,

Не підпускай до себе зла.

***

З днем народження, кумо,

Я тебе вітаю,

Щоб здоров’ячко було,

Щиро побажаю.

Миру, радості, достатку,

Щоб усе було в порядку,

Хай в житті усе складеться,

А погане хай минеться!

***

Хай янгол небесний тебе захищає,

Дає тобі крила, на путь наставляє,

Щоб вдома, в роботі, та всюди завжди

Була неодмінно щасливою ти.

Кохання хай буде солодким, як мрії,

Та вдосталь тобі буде віри й надії.

Кумася моя, привітання приймай

Та весело свято своє відзначай!

***

Кумо, приймай вітання,

Щирі, теплі побажання!

Щоб зросли твої прибутки,

Не торкались серця смутки.

Щоб від радості сміялась,

У минуле не оглядалась.

Щастя, ніжності, тепла,

Від душі бажаю я.

***

З днем народження, мила кумасю!

Зичу тобі, щоби доля вдалася.

Подорожуй, май багато наснаги.

Друзів тобі самих вірних, поваги,

Щастя побільше і нуль негативу,

Щоб, кумо, завжди була ти щаслива.

Посмішок тільки тобі променистих,

Вражень яскравих, приємних, барвистих,

Зустрічей добрих, щасливих історій,

Здійснення мрій, тобто гарної долі!

***

Кума наша люба, кума дорога!

Хай щастячко буде на довгі літа!

Здоров’я міцного, наснаги в роботі,

Хай діло завжди буде в тебе на зльоті.

Хай любляче око тебе стереже,

А янгол із неба сім’ю збереже.

І буде любов і повага, і дім,

І радість ― не горе ― панує хай в нім!

***

З днем народження, кумо!

Таланить нехай у всьому,

Щастя прийде хай само,

І добра твоєму дому.

Хай здійсняться мрії всі,

І любов хай обіймає.

Зичу віри й добра.

Щиро я тебе вітаю!

А ще ми підготували список подарунків на день народження кума.

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