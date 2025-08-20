Поздравления с днем рождения куме своими словами и в стихах: подари частицу внимания в особый день

На роль кумы мы всегда выбираем того человека, которому можем доверить самое дорогое — своих детей. Поэтому мы уверены, что твоя кума достойна искренних поздравлений, ведь она выполняет важную духовную функцию. Держи поздравления с днем рождения куме, чтобы подарить ей свое внимание в этот день.

Поздравления с днем рождения куме своими словами

С днем рождения, кума. Желаю вечного счастья, неземной любви, радостных новостей, смелых и добрых поступков, подлинного везения и крепкого здоровья тебе и всей семье. Кума, пусть каждый миг твоей жизни наполнен будет прекрасным настроением и волшебными ощущениями.

***

Дорогая кума, я радуюсь, что наши семьи объединились таким чудесным образом, и ты стала второй матерью для нашего ребенка. Желаю тебе в этот день крепкого здоровья, исполнения мечтаний. Пусть счастливая звезда всегда будет сопровождать тебя во всех твоих делах, а благополучие не будет покидать твой дом. Поздравляю с праздником, долгих лет жизни!

***

С днем рождения, кума! Желаю, чтобы все и всегда было только так, как тебе хочется, желаю никогда не унывать, желаю, чтобы каждый день, как и этот, дарил сладкие поцелуи, важные подарки, яркие улыбки, счастливые мгновения!

***

Дорогая кума, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе ярких мгновений в жизни, страстной любви, огромного счастья, и пусть все складывается так, как тебе хочется.

***

Сегодня прекрасный, волшебный день, когда солнышко светит ярче, небо облачено в праздничный голубой цвет, а в воздухе пахнет радостью и чудом. В этот день я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть сегодня и всегда вокруг тебя будут только приятные люди, верные друзья и настоящая любовь. Пусть каждая мечта свершается сразу же, как в сказке, а каждый день приносит с собой новые приключения и поводы для улыбок. Счастье, исполнение мечтаний и радостей, с днем рождения!

***

Кума, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, удачи, здоровья тебе и твоей семье. Пусть для тебя всегда горит зеленый свет, все желания сбываются, а цель быстрее достигается. Будь самой счастливой в мире!

***

Кумушка, кума, с днем рождения, моя дорогая, моя родная! Ты для меня лучшая подруга, сестра и помощница, психолог и просто родная душа, и я тебя за это очень ценю. Пусть годы придают тебе жизненные силы и желание жить ярко, смело, весело — пусть душа только молодеет, а в сердце живет любовь. Обнимаю тебя, кумушка, с днем рождения!

Поздравления с днем рождения для кумы в стихах

Что ж, родная, поздравляю!

День рожденья — важный день.

От души тебе желаю:

Прочь гони тоску и лень.

Ты, кумася дорогая, —

Самый близкий человек!

На весь мир одна такая.

Счастья, радости навек.

***

Моя кумушка родная,

С днем рождения тебя.

Шлет букет из пожеланий

Нынче вся наша семья.

Пусть сбываются мечтания,

Будет доброю судьба.

Ты для нас как лучик солнца,

Очень любим мы тебя.



***

Ты мне больше чем подруга,

Моя милая кума.

За дитя мое пред Богом

Ты ответственность взяла.

И сегодня, поздравляя,

Я хочу сказать тебе,

Что за крестную такую

Благодарны мы судьбе.

Будь счастливой, и здоровой,

И прекрасной, как всегда.

Пусть в семье достаток будет,

Мир, гармония всегда.



***

С днем рождения, кума!

Будет пусть судьба добра,

Исполняет все мечты.

Будь счастливой самой ты!

Пусть здоровье не подводит,

Все невзгоды жизнь отводит.

Пусть удача окружает

И от слез оберегает.



***

Моя кума, моя родная!

Я с днем рожденья поздравляю

Тебя как близкую подругу,

Ведь мы с тобой нужны друг другу.

Люблю тебя за все советы,

За разговоры, за секреты,

За то, что ты со мной открыта,

Что моего ты ждешь визита.

Тебе желаю я здоровья,

Быть переполненной любовью,

От радости душой светиться

И в жизни только веселиться.



***

С днем рождения тебя поздравляю

В этот теплый и праздничный день.

Много-много любви пожелаю,

Только к лучшему ждать перемен.

Моя кумушка ты дорогая!

Пусть улыбка не сходит с лица,

Сотню раз я тебе пожелаю,

Чтобы не было счастью конца.

***

С днем рождения, кумася,

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Дни пусть будут хороши.

Пусть удастся все по жизни,

И сбываются мечты.

Чтоб исполнялись все капризы,

И было все, как хочешь ты!



***

Я сердечно поздравляю

Тебя, кумушка моя!

И от всей души желаю:

Береги всегда себя.

Бог пусть даст тебе здоровья,

Сил и бодрости на век.

И запомни, дорогая,

Ты родной нам человек.

Я хочу, чтоб мы встречались

В день любой и в любой час.

Будь счастливой безгранично

И не забывай о нас.



