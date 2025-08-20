Поздравления с днем рождения куме своими словами и в стихах: подари частицу внимания в особый день

На роль кумы мы всегда выбираем того человека, которому можем доверить самое дорогое — своих детей. Поэтому мы уверены, что твоя кума достойна искренних поздравлений, ведь она выполняет важную духовную функцию. Держи поздравления с днем рождения куме, чтобы подарить ей свое внимание в этот день.
Поздравления с днем рождения куме своими словами
С днем рождения, кума. Желаю вечного счастья, неземной любви, радостных новостей, смелых и добрых поступков, подлинного везения и крепкого здоровья тебе и всей семье. Кума, пусть каждый миг твоей жизни наполнен будет прекрасным настроением и волшебными ощущениями.
***
Дорогая кума, я радуюсь, что наши семьи объединились таким чудесным образом, и ты стала второй матерью для нашего ребенка. Желаю тебе в этот день крепкого здоровья, исполнения мечтаний. Пусть счастливая звезда всегда будет сопровождать тебя во всех твоих делах, а благополучие не будет покидать твой дом. Поздравляю с праздником, долгих лет жизни!
***
С днем рождения, кума! Желаю, чтобы все и всегда было только так, как тебе хочется, желаю никогда не унывать, желаю, чтобы каждый день, как и этот, дарил сладкие поцелуи, важные подарки, яркие улыбки, счастливые мгновения!
***
Дорогая кума, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе ярких мгновений в жизни, страстной любви, огромного счастья, и пусть все складывается так, как тебе хочется.
***
Сегодня прекрасный, волшебный день, когда солнышко светит ярче, небо облачено в праздничный голубой цвет, а в воздухе пахнет радостью и чудом. В этот день я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть сегодня и всегда вокруг тебя будут только приятные люди, верные друзья и настоящая любовь. Пусть каждая мечта свершается сразу же, как в сказке, а каждый день приносит с собой новые приключения и поводы для улыбок. Счастье, исполнение мечтаний и радостей, с днем рождения!
***
Кума, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, удачи, здоровья тебе и твоей семье. Пусть для тебя всегда горит зеленый свет, все желания сбываются, а цель быстрее достигается. Будь самой счастливой в мире!
***
Кумушка, кума, с днем рождения, моя дорогая, моя родная! Ты для меня лучшая подруга, сестра и помощница, психолог и просто родная душа, и я тебя за это очень ценю. Пусть годы придают тебе жизненные силы и желание жить ярко, смело, весело — пусть душа только молодеет, а в сердце живет любовь. Обнимаю тебя, кумушка, с днем рождения!
Поздравления с днем рождения для кумы в стихах
Что ж, родная, поздравляю!
День рожденья — важный день.
От души тебе желаю:
Прочь гони тоску и лень.
Ты, кумася дорогая, —
Самый близкий человек!
На весь мир одна такая.
Счастья, радости навек.
***
Моя кумушка родная,
С днем рождения тебя.
Шлет букет из пожеланий
Нынче вся наша семья.
Пусть сбываются мечтания,
Будет доброю судьба.
Ты для нас как лучик солнца,
Очень любим мы тебя.
***
Ты мне больше чем подруга,
Моя милая кума.
За дитя мое пред Богом
Ты ответственность взяла.
И сегодня, поздравляя,
Я хочу сказать тебе,
Что за крестную такую
Благодарны мы судьбе.
Будь счастливой, и здоровой,
И прекрасной, как всегда.
Пусть в семье достаток будет,
Мир, гармония всегда.
***
С днем рождения, кума!
Будет пусть судьба добра,
Исполняет все мечты.
Будь счастливой самой ты!
Пусть здоровье не подводит,
Все невзгоды жизнь отводит.
Пусть удача окружает
И от слез оберегает.
***
Моя кума, моя родная!
Я с днем рожденья поздравляю
Тебя как близкую подругу,
Ведь мы с тобой нужны друг другу.
Люблю тебя за все советы,
За разговоры, за секреты,
За то, что ты со мной открыта,
Что моего ты ждешь визита.
Тебе желаю я здоровья,
Быть переполненной любовью,
От радости душой светиться
И в жизни только веселиться.
***
С днем рождения тебя поздравляю
В этот теплый и праздничный день.
Много-много любви пожелаю,
Только к лучшему ждать перемен.
Моя кумушка ты дорогая!
Пусть улыбка не сходит с лица,
Сотню раз я тебе пожелаю,
Чтобы не было счастью конца.
***
С днем рождения, кумася,
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Дни пусть будут хороши.
Пусть удастся все по жизни,
И сбываются мечты.
Чтоб исполнялись все капризы,
И было все, как хочешь ты!
***
Я сердечно поздравляю
Тебя, кумушка моя!
И от всей души желаю:
Береги всегда себя.
Бог пусть даст тебе здоровья,
Сил и бодрости на век.
И запомни, дорогая,
Ты родной нам человек.
Я хочу, чтоб мы встречались
В день любой и в любой час.
Будь счастливой безгранично
И не забывай о нас.
А еще мы подготовили список подарков на день рождения кума.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!