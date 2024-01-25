Что подарить куму на день рождения: как подобрать ценный и приятный подарок

Подбор подарков – всегда еще тот квест. Хочется выбрать что-то хорошее и желаемое для именинника. Вопросом того, что подарить куму на день рождения следует заняться пораньше, чтобы иметь достаточно времени на выбор. Чтобы быстро сориентироваться, Вікна помогут определиться, что подарить куму на день рождения и как выбрать презент.

Что подарить куму на день рождения: бюджетные варианты

Вопрос денег часто мешает нам подготовить желанный подарок. Когда думаешь над тем, как подобрать подарок для кума, но не имеешь достаточно средств, обратись к простому, но действенному варианту — уходовой косметике. Пена и гель для бритья или одеколон с привлекательным запахом всегда пригодится мужчине.

Также можешь добавить в этот перечень одежду: худи, носки, ремень и т.д. Да, возможно, это банально, но одежда никогда не перестает быть актуальной. Худи и носки можно выбрать с интересными принтами, надписями и рисунками. Таким образом, будешь иметь возможность видеть свой подарок на имениннике чаще.

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Интересные идеи для подарка куму

Найти универсальный вариант подарка для всех – вопрос сложный. Прежде всего всегда следует полагаться на интересы и пожелания человека. Когда будешь думать, как подобрать подарок куму, ориентируйся на этот список в соответствии с его предпочтениями.

Книга. Если твой кум любит читать, полагаем, лучшего подарка и не найти. Выбери интересующий его жанр, учти, какие книги он любит — стихи или прозу, обрати внимание на эстетичность обложки, потому что, в конце концов, это подарок.

Техника. Необязательно дарить что-то самое дорогое, но если знаешь, что кум давно хотел новый гриль, почему бы не подарить ему этот подарок? Это может быть и смарт-часы, и кофемашина, и ирригатор, и планшет, и машинка для бороды — все, на что хватит фантазии и финансов.

Инструменты для ремонта. Твой кум — старательный хозяин, который любит постоянно что-то чинить? Подари ему ремонтные принадлежности: перфоратор, набор гаечных ключей и т.д. Нет, это не о гендерных стереотипах — дари это, только если точно знаешь, что именинник наслаждается процессом ремонта, а не потому, что он мужчина.

Принадлежности для автомобиля. Машина – это всегда дорого, поэтому любой автовладелец обрадуется новому тросу для буксировки, удобным коврикам или домкрату. Можешь подарить современную автомагнитолу с экраном, если у кума до сих пор ее нет.

Орудия для рыбалки. Кум постоянно ходит на рыбалку, но со старым спиннингом? Исправь это и подари новый. Сюда же относим рыболовные крючки, леску и прикорм для рыбы.

Аксессуары. От кожаного кошелька или перчаток сложно отказаться, ведь они постоянно используются в повседневной жизни. Выбирай действительно качественные и натуральные материалы, и хороший дизайн. А ещё можешь рассмотреть вариант гравировки на портмоне или на наборе стаканов.

Билеты на интересное мероприятие. Пригласи кума на футбол, игры в виртуальной реальности, концерт или другое место, которое будет ему интересно. Иногда разделить вместе эмоции и создать хорошие воспоминания ничем не хуже материальных подарков.

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Подбор подарка под увлечения и хобби кума

Если знаешь, что у твоего кума есть особое хобби, то помоги ему развиваться в нем. Геймеру можешь подарить новую игру, недавно вышедшую или ту, о которой он давно мечтал. Любителю коллекционировать вещи, например монеты или марки, сделай подарок в виде уникального и ценного объекта для коллекции.

Причастность к увлечениям помогут вам стать ближе, закрепить дружеские отношения и, возможно, ты также присоединишься и вы вместе будете иметь общее занятие, которое поможет хорошо проводить время вместе.

Если не знаешь, как подобрать подарок для кума, то не стесняйся спросить о его определенных пожеланиях лично. Тогда сможешь вручить что-то действительно интересное для него и создать ценный подарок, который будет радовать именинника.

Если у тебя есть кума, то держи список подарков куме на день рождения.

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