Фаянсовая свадьба: теплые поздравления и идеи подарков на девятую годовщину супружеской жизни

Каждый следующий год супружеской жизни придает ей новый оттенок, ведь отношения — как река, они живые, переменчивые и потому прекрасны! Девять лет брака празднуют, как фаянсовую свадьбу. Почему так, что подарить и как поздравить с фаянсовой свадьбой — читай идеи в материале.

Почему девятая годовщина супружеской жизни — фаянсовая

Фаянс, как и фарфор — материал деликатный, хрупкий. Требует нежного с ним обращения. Возможно, поэтому и девятую годовщину свадьбы назвали фаянсовой, намекая на важность быть осторожным и уметь не ранить партнера ни словом, ни делом.

Впрочем, у пары, которая уже “дожила” до девятой годовщины, есть хорошие долговременные перспективы, Ведь и закаленный в печах фаянс живет десятки и сотни лет.

Обычно в этот день супругов снова поздравляют с браком и дарят приятные сюрпризы — со скрытым значением или без него, главное — от всего сердца.

Как и когда-то на своей свадьбе, молодожены могут символически разбить посуду. Говорят, такой ритуал избавляет от невзгод: впитывает в себя негативные вспышки эмоций и они больше не портят супружескую жизнь.

Издавна считалось, что держать дома битую посуду не стоит, и хозяйки выбрасывали чашки с трещинами и поврежденные кувшины. Сегодня мы, не задумываясь, сохраняем эту традицию. Следовательно, семье можно дарить новую посуду с пожеланиями счастливой и безоблачной жизни.

Фаянсовая свадьба: искренние поздравления с годовщиной

Если ты хочешь поздравить друзей или родных, можно прислать милое смс, написать открытку или сказать лично. Даже несколько теплых слов покажут искренность твоих чувств.

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Поздравляю с девятой годовщиной вашей свадьбы! Приятно видеть, что вы сейчас очень похожи. А это, как говорится, первый признак счастливых отношений! Пусть в вашей жизни будет больше смелых общих планов, а судьба бережет от проблем! Любви и взаимопонимания вам еще на долгие-долгие годы!

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Дорогие “молодожены”! И спустя девять лет после свадьбы в ваших глазах любовь и тепло! Поздравляю вас с фаянсовой свадьбой и желаю сберечь свое счастье надолго! Пусть дети радуют, а друзья будут надежными! Любви сердечной, взаимного уважения, радости без границ!

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Дорогие супруги, поздравляем вас фаянсовой свадьбой! За эти годы вы стали ближе и роднее друг другу, ваша любовь испытана временем. Желаем вам взаимопонимания, крепких объятий, полных любви и нежности, радости от общего бытия!

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Дорогие, поздравляю вас с 9 годовщиной — с фаянсовой свадьбой! Будьте счастливы и любимы друг другом, будьте успешны и здоровы. Пусть ваша семья с каждым днем ​​становится крепче, пусть в вашем доме царят понимание, достаток, верность и благополучие.

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Дорогие наши! Поздравляем с фаянсовой свадьбой! Пусть в вашем доме посуда бьется только к счастью! Пусть чаще слышится счастливый смех, а общие заботы делают ваш брак еще крепче! Сердечного вам тепла, любви вовек! Пусть дом будет полной чашей!

Читать по теме Что подарить на годовщину свадьбы: топ прикольных и оригинальных идей В этом материале мы собрали интересные идеи для подарка на годовщину свадьбы.

Фаянсовая свадьба: что дарить

Первая идея подарка на девятую годовщину, которая сразу же приходит в голову: фаянсовая посуда. Это символический презент, который точно будет уместным и непременно попадет “в яблочко”. При одном условии: если чайный или кофейный сервиз выбран с учетом эстетических вкусов супругов, их характера и образа жизни.

Но фаянсовой бывает не только посуда. Можно подарить фаянсовую рамку для фотографий. А если желаешь чего-нибудь оригинального, сделай гравировку со словами пожеланий или подари изделие на заказ.

Уместным станет интеллектуальный подарок, к примеру, фарфоровые шахматы. Или любые настольные игры, в которые приятно играть по вечерам: общий досуг укрепляет семейную жизнь.

Также порадуют супругов “универсальные” подарки вроде мини кофеварки, многофункциональных настольных часов, шкатулки для драгоценностей и документов.

Приятно, когда подарками на годовщину свадьбы обмениваются и сами молодожены.

На фаянсовую свадьбу жена может подарить мужу

комплект для барбекю или рыбалки;

теплый домашний халат;

браслет, цепочку, медальон;

полезный электроприбор;

фотоаппарат.

Идеи подарков на девятую годовщину свадьбы от мужчины

комплект для занятий йогой или фитнесом;

комплект изысканного белья;

ювелирные украшения;

полезные гаджеты;

платье ее мечты.

И непременно — цветы. И не важен размер букета, он расскажет о заботе и чувствах языком аромата и теплом дарящих рук.

Раньше мы рассказывали о брачном договоре, кого он защищает и когда следует его заключать.

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