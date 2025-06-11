Фаянсове весілля: теплі привітання та ідеї подарунків на дев’яту річницю подружнього життя

Фото Pexels Кожен наступний рік подружнього життя надає йому нового відтінку, адже стосунки — як ріка, вони живі, мінливі й тому — прекрасні. Дев’ять років шлюбу святкують, як фаянсове весілля. Чому так і що подарувати, і як привітати з фаянсовим весіллям — читай ідеї у матеріалі. Чому дев’ята річниця подружнього життя — фаянсова Фаянс, як і порцеляна — матеріал делікатний, тендітний. Вимагає ніжного з ним поводження. Можливо, тому й дев’яту річницю весілля назвали фаянсовою, натякаючи на важливість бути обережним і вміти не поранити партнера ані словом, ані ділом. Втім, у пари, яка вже “дожила” до дев’ятої річниці, є хороші довготривалі перспективи, Адже й загартований у печах фаянс живе десятки та сотні років. Зазвичай в цей день подружжя знову вітають зі шлюбом та дарують приємні сюрпризи — з потаємним значенням, чи без нього, головне — від щирого серця. Як і колись на своєму весіллі, “молодята” можуть символічно розбити посуд. Кажуть, такий ритуал позбавляє від негараздів: вбирає в себе негативні спалахи емоцій і вони більше не псують подружнього життя. Здавна вважалося, що тримати вдома битий посуд не варто, і господині викидали чашки з тріщинами та пошкоджені глечики. Сьогодні ми, не задумуючись, зберігаємо цю традицію. Отже, родині можна дарувати новий посуд з побажаннями щасливого та безхмарного життя.Фаянсове весілля: щирі привітання з річницею Якщо ти хочеш привітати друзів чи рідних, можна надіслати миле смс, написати листівку чи сказати поздоровлення особисто. Навіть кілька теплих слів покажуть щирість твоїх почуттів. *** Вітаю з дев’ятою річницею вашого весілля! Приємно бачити, що ви тепер дуже схожі. А це, як кажуть — перша ознака щасливих стосунків! Нехай у вашому житті буде більше гарних спільних планів, а доля береже від негараздів та проблем! Кохання вам ще на довгі-довгі роки! *** Дорогі “молодята”! І через дев’ять років після весілля у ваших очах любов та тепло! Вітаю вас з фаянсовим весіллям і бажаю зберегти своє щастя надовго! Нехай діти радують, а друзі будуть надійними! Любові сердечної, поваги вічної, радості без меж! *** Дороге подружжя, вітаємо вас із фаянсовим весіллям! За ці роки ви стали ближче і рідніше один одному, ваша любов випробувана часом. Бажаємо вам взаєморозуміння, міцних обіймів, повних любові й ніжності, радості від спільного буття! *** Дорогі, вітаю вас з 9 річницею – фаянсовим весіллям! Будьте щасливі та кохані один одним, будьте успішні та здорові. Нехай ваша сім’я з кожним днем стає міцнішою, нехай у вашому домі панують розуміння, достаток, вірність, удача і добробут. *** Дорогі наші! Вітаємо з фаянсовим весіллям! Нехай у вашому домі посуд б’ється лише на щастя! Нехай частіше чується щасливий сміх, а спільні турботи роблять ваш шлюб іще міцнішим! Сердечного вам тепла, любові довіку! Нехай дім буде повною чашею! Читати на тему Що подарувати на річницю весілля: топ прикольних і оригінальних ідей Про оригінальні ідеї подарунків друзям на річницю весілля — дізнавайся з нашого матеріалу. Фаянсове весілля: що дарувати Перша ідея подарунка на дев’яту річницю, яка одразу ж спадає на думку: фаянсовий посуд. Це символічний презент, який точно буде доречним і неодмінно “влучить в яблучко”. За однієї умови: якщо чайний або кавовий сервіз обраний з урахуванням естетичних смаків подружжя, їхнього характеру та способу життя. Але фаянсовим буває не лише посуд. Можна подарувати фаянсову рамку для фотографій. А якщо бажаєш чогось оригінального, зроби гравіювання зі словами побажань або подаруй виріб на замовлення. Доречним стане інтелектуальний подарунок, приміром, порцелянові шахи. Або будь-які настільні ігри, в які приємно грати вечорами: спільне дозвілля зміцнює сімейне життя. Також порадують подружжя “універсальні”подарунки на кшталт мінікавоварки, багатофункціонального настільного годинника, скриньки для коштовностей та документів. Приємно, коли подарунками на річницю весілля обмінюються й самі молодята. На фаянсове весілля дружина може подарувати чоловікові комплект для барбекю чи рибалки; теплий домашній халат; браслет, ланцюжок, медальйон; корисний електроприлад; фотоапарат. Ідеї подарунків на дев’яту річницю весілля від чоловіка — жінці комплект для заняття йогою чи фітнесом; комплект вишуканої білизни; ювелірні прикраси; корисні гаджети; сукню її мрії. І неодмінно — квіти. І не важливий розмір букета, він розкаже про турботу та почуття мовою аромату та теплом рук, що дарують. Раніше ми розповідали про шлюбний договір, кого він захищає і коли варто його укладати. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: весілля, Подарунки, свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter