Фаянсове весілля: теплі привітання та ідеї подарунків на дев’яту річницю подружнього життя

Кожен наступний рік подружнього життя надає йому нового відтінку, адже стосунки — як ріка, вони живі, мінливі й тому — прекрасні. Дев’ять років шлюбу святкують, як фаянсове весілля. Чому так і що подарувати, і як привітати з фаянсовим весіллям — читай ідеї у матеріалі.

Чому дев’ята річниця подружнього життя — фаянсова

Фаянс, як і порцеляна — матеріал делікатний, тендітний. Вимагає ніжного з ним поводження. Можливо, тому й дев’яту річницю весілля назвали фаянсовою, натякаючи на важливість бути обережним і вміти не поранити партнера ані словом, ані ділом.

Втім, у пари, яка вже “дожила” до дев’ятої річниці, є хороші довготривалі перспективи, Адже й загартований у печах фаянс живе десятки та сотні років.

Зазвичай в цей день подружжя знову вітають зі шлюбом та дарують приємні сюрпризи — з потаємним значенням, чи без нього, головне — від щирого серця.

Як і колись на своєму весіллі, “молодята” можуть символічно розбити посуд. Кажуть, такий ритуал позбавляє від негараздів: вбирає в себе негативні спалахи емоцій і вони більше не псують подружнього життя.

Здавна вважалося, що тримати вдома битий посуд не варто, і господині викидали чашки з тріщинами та пошкоджені глечики. Сьогодні ми, не задумуючись, зберігаємо цю традицію. Отже, родині можна дарувати новий посуд з побажаннями щасливого та безхмарного життя.

Фаянсове весілля: щирі привітання з річницею

Якщо ти хочеш привітати друзів чи рідних, можна надіслати миле смс, написати листівку чи сказати поздоровлення особисто. Навіть кілька теплих слів покажуть щирість твоїх почуттів.

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Вітаю з дев’ятою річницею вашого весілля! Приємно бачити, що ви тепер дуже схожі. А це, як кажуть — перша ознака щасливих стосунків! Нехай у вашому житті буде більше гарних спільних планів, а доля береже від негараздів та проблем! Кохання вам ще на довгі-довгі роки!

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Дорогі “молодята”! І через дев’ять років після весілля у ваших очах любов та тепло! Вітаю вас з фаянсовим весіллям і бажаю зберегти своє щастя надовго! Нехай діти радують, а друзі будуть надійними! Любові сердечної, поваги вічної, радості без меж!

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Дороге подружжя, вітаємо вас із фаянсовим весіллям! За ці роки ви стали ближче і рідніше один одному, ваша любов випробувана часом. Бажаємо вам взаєморозуміння, міцних обіймів, повних любові й ніжності, радості від спільного буття!

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Дорогі, вітаю вас з 9 річницею – фаянсовим весіллям! Будьте щасливі та кохані один одним, будьте успішні та здорові. Нехай ваша сім’я з кожним днем ​​стає міцнішою, нехай у вашому домі панують розуміння, достаток, вірність, удача і добробут.

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Дорогі наші! Вітаємо з фаянсовим весіллям! Нехай у вашому домі посуд б’ється лише на щастя! Нехай частіше чується щасливий сміх, а спільні турботи роблять ваш шлюб іще міцнішим! Сердечного вам тепла, любові довіку! Нехай дім буде повною чашею!

Фаянсове весілля: що дарувати

Перша ідея подарунка на дев’яту річницю, яка одразу ж спадає на думку: фаянсовий посуд. Це символічний презент, який точно буде доречним і неодмінно “влучить в яблучко”. За однієї умови: якщо чайний або кавовий сервіз обраний з урахуванням естетичних смаків подружжя, їхнього характеру та способу життя.

Але фаянсовим буває не лише посуд. Можна подарувати фаянсову рамку для фотографій. А якщо бажаєш чогось оригінального, зроби гравіювання зі словами побажань або подаруй виріб на замовлення.

Доречним стане інтелектуальний подарунок, приміром, порцелянові шахи. Або будь-які настільні ігри, в які приємно грати вечорами: спільне дозвілля зміцнює сімейне життя.

Також порадують подружжя “універсальні”подарунки на кшталт мінікавоварки, багатофункціонального настільного годинника, скриньки для коштовностей та документів.

Приємно, коли подарунками на річницю весілля обмінюються й самі молодята.

На фаянсове весілля дружина може подарувати чоловікові

комплект для барбекю чи рибалки;

теплий домашній халат;

браслет, ланцюжок, медальйон;

корисний електроприлад;

фотоапарат.

Ідеї подарунків на дев’яту річницю весілля від чоловіка — жінці

комплект для заняття йогою чи фітнесом;

комплект вишуканої білизни;

ювелірні прикраси;

корисні гаджети;

сукню її мрії.

І неодмінно — квіти. І не важливий розмір букета, він розкаже про турботу та почуття мовою аромату та теплом рук, що дарують.

Раніше ми розповідали про шлюбний договір, кого він захищає і коли варто його укладати.

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