Что подарить куме на день рождения: список ярких и недорогих подарков

Сюрприз для кумы на день рождения должен быть необычным, наполненным эмоциями и гарантированно должен подарить ей веселое настроение. Что подарить куме на день рождения — читай в материале.

Что подарить куме на день рождения: бюджетные идеи

В таком случае можно выбрать футболку, худи или кардиган с теплыми пожеланиями, общими мемами и веселыми фразами. Такой сувенир не обременит твой бюджет, но доставит много радости.

Можно приобрести книгу и написать личные пожелания на обложке.

Даже такой простой подарок для кумы будет удачным, ведь эмоции будут по-настоящему искренними. Иногда даже фотоальбом, подставка для косметики, зеркало или ароматная пена для ванны могут очень порадовать близкого человека.

Что подарить куме на день рождения: оригинальные идеи презентов

Если ты еще не знаешь, чем удивить свою любимую куму, присмотрись к следующему списку с 20-ти позиций:

Новый кошелек. Можно купить аксессуар из эко-кожи, с инициалами кумы. Подарок в виде посещения квест-комнаты. Это прекрасный способ провести время с друзьями и насладиться увлекательными впечатлениями. Подарочный сертификат на спа-процедуры для двоих — возможность вместе с кумой расслабиться на массаже и чаепитии. Фруктовый букет или корзина. Хороший презент, если кума обожает фрукты. Современные аксессуары для телефона или компьютера. Например, наушники, стильный чехол или повербанк. Приборы для укладки волос. Подойдет фен, плойка, утюг, бигуди для быстрой укладки. Эксклюзивные украшения ручной работы. Дизайнерские аксессуары. Например, сумочки, клатчи и кошельки. Удобная и комфортная домашняя одежда. Подойдут хорошие пижамы, ночные рубашки или халатики, которые придают уют в любую погоду. Средства по уходу за собой. Различные средства для волос и тела, кремы для лица, патчи и прочее. Подарочный сертификат на любую косметическую процедуру или комплекс услуг. Набор качественной косметики. Здесь нужно учесть предпочтения кумы и тип ее кожи. Абонемент в фитнес-зал, спортивный клуб или бассейн — отличный случай позаботиться о своем здоровье без промедлений. Растение в горшке. Идеальный подарок для тех, кто любит домашние комнатные растения, которые украшают и освежают пространство. Мастер-класс или обучение в какой-либо области творчества. Это тот подарок, который оставляет множество положительных впечатлений. Поход на мастер-класс. К примеру, на сальсу, рисование или другое. Набор ароматических свечей. Они создадут атмосферу уюта и гармонии. Термочашка. Интересный подарок для кумы, который напомнит о заботе, удобстве и комфорте. Теплый плед, шаль или шарф. Хороший подарок для тех, кто ценит тепло и комфорт в холодное время года.

Дарить подарки можно не только другим, но и себе. А если ты ограничиваешь себя в радостях жизни потому, что считаешь себя бедным, то предлагаем прочитать, что такое психология бедности.

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