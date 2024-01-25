Що подарувати куму на день народження: як підібрати цінний і приємний подарунок

Підбір подарунків — завжди ще той квест. Хочеться вибрати щось гарне і бажане для іменинника. Питанням того, що подарувати куму на день народження слід зайнятись завчасно, аби мати достатньо часу на вибір. А щоб швидко зорієнтуватись, Вікна допоможуть визначитись, що подарувати куму на день народження і як обрати презент.

Що подарувати куму на день народження: бюджетні варіанти

Питання грошей часто заважає нам підготувати бажаний подарунок. Коли думаєш над тим, як підібрати подарунок для кума, але не маєш достатньо коштів, то звернись до простого, але дієвого варіанту — доглядової косметики. Піна або гель для бриття чи одеколон з привабливим запахом завжди буде в пригоді чоловікові.

Також можеш додати до цього переліку одяг: худі, шкарпетки, ремінь тощо. Так, можливо, це банально, але одяг ніколи не перестає бути актуальним. Худі та шкарпетки можна обрати з цікавими принтами, написами й малюнками. Таким чином, матимеш змогу бачити свій подарунок на імениннику частіше.

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Цікаві ідеї для подарунка куму

Знайти універсальний варіант подарунка для всіх — питання складне. Насамперед завжди слід покладатись на інтереси й побажання людини. Коли думатимеш, як підібрати подарунок куму, орієнтуйся на цей список відповідно до його вподобань.

Книга. Якщо твій кум любить читати, гадаємо, кращого подарунка і не знайти. Обери цікавий йому жанр, врахуй, які книги він полюбляє — вірші чи прозу, зверни увагу на естетичність обкладинки, бо, врешті-решт, це подарунок.

Техніка. Необов’язково дарувати щось найдорожче, але коли знаєш, що кум давно хотів новий гриль, то чому б не подарувати йому цей подарунок? Це може бути й смартгодинник, і кавова машина, і іригатор, і планшет, і машинка для бороди — усе, на що вистачить фантазії та фінансів.

Інструменти для ремонту. Твій кум — затятий господар, який любить постійно щось лагодити? Подаруй йому приладдя для ремонту: перфоратор, набір гайкових ключів тощо. Ні, це не про гендерні стереотипи — даруй це, тільки якщо точно знаєш, що іменинник отримує насолоду від процесу ремонтування, а не тому, що він чоловік.

Приладдя для автомобіля. Машина — це завжди дорого, тому будь-який автовласник зрадіє новому тросу для буксирування, зручним килимкам або домкрату. Можеш подарувати сучасну автомагнітолу з екраном, якщо у кума її досі немає.

Знаряддя для риболовлі. Кум постійно ходить на риболовлю, але зі старим спінінгом? Виправ це і подаруй новий. Сюди ж відносимо риболовні гачки, волосінь і прикорм для риби.

Аксесуари. Від шкіряного гаманця чи рукавичок складно відмовитись, адже вони постійно використовуються в повсякденному житті. Обирай дійсно якісні та натуральні матеріали, які мають гарний дизайн. А ще можна замовити аксесуари з гравіюванням — від портмоне до набору склянок.

Квитки на цікавий захід. Запроси кума на футбол, ігри у віртуальній реальності, концерт чи інше місце, яке буде йому цікавим. Іноді розділити разом емоції й створити гарні спогади нічим не гірше, аніж матеріальні подарунки.

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Підбір подарунка під захоплення і хобі кума

Якщо знаєш, що у твого кума є особливе хобі, то допоможи йому розвиватись в ньому. Геймеру можеш подарувати нову гру, яка нещодавно вийшла або ту, про яку він давно мріяв. Любителю колекціонувати речі, наприклад, монети чи марки, зроби подарунок у вигляді унікального та коштовного об’єкта для колекції.

Дотичність до захоплень допоможуть вам стати ближчими, закріпити дружні стосунки й, можливо, ти також доєднаєшся і ви разом матимете спільне заняття, яке допоможе гарно проводити час разом.

Якщо не знаєш, як підібрати подарунок для кума, то не соромся спитати про його певні побажання особисто. Тоді зможеш подарувати щось справді цікаве для нього і створити цінний подарунок, який тішитиме іменинника.

Якщо маєш куму, то тримай список подарунків кумі на день народження.

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