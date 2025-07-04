День судового експерта 2025: коли святкують професіонали українського правосуддя

День судового експерта в Україні — це професійне свято тих, хто стоїть на сторожі істини не в залі суду, а в лабораторії, за комп’ютером чи в польових умовах.

Саме їхні висновки часто мають вирішальне значення у винесенні справедливого вироку, а іноді — й у встановленні історичної правди.

Коли відзначають День судового експерта в Україні, про сутність професії та факти з її історії — дізнайся з матеріалу.

День судового експерта в Україні 2025: дата та історія професії

День судового експерта в Україні щороку відзначають 4 липня.

Офіційно він був запроваджений у 2009 році указом чинного президента України Віктора Ющенка.

Але історія судової експертизи в Україні бере початок ще з 19 століття, коли суди почали залучати фахівців для роз’яснення технічних або медичних деталей справ. А остаточно система судової експертизи сформувалася у 20 столітті.

У незалежній Україні вона розвивалася вкрай активно: були створені науково-дослідні інститути судових експертиз, визначені професійні стандарти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну робота судових експертів набула ще більшого значення.

Вони документують воєнні злочини: виїжджають на місця обстрілів, фіксують тип снарядів, характер ушкоджень, збирають ДНК-матеріали загиблих.

Судові експерти аналізують записи з камер, свідчення, уламки, ґрунт — і так формують доказову базу для міжнародних судів у Гаазі, що розглядають злочини Росії проти людяності: масові вбивства, катування, руйнування цивільної інфраструктури.

Робота судового експерта охоплює понад дев’яносто видів досліджень: почерку, аудіозаписів, зброї, ДНК, фінансової документації, інформації з гаджетів.

У військових підрозділах експерти встановлюють причини вибухів, аналізують технічні неполадки, факти порушення правил ведення війни, розпізнають залишки боєприпасів, які заборонені міжнародними конвенціями.

Саме судові експерти допомагають армії говорити мовою доказів, коли йдеться про військову правду.

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