Рождество с 24 на 25 или с 25 на 26: когда отмечают главный христианский праздник года

Начиная с 1 сентября 2023 года, Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый юлианский календарь, изменив много дат церковных праздников.

Изменения касаются даже второго величайшего религиозного праздника — Рождества Христова. Что известно об изменениях в датах празднования — читай в материале.

Рождество с 24 на 25 или с 25 на 26 декабря: все, что известно

Рождество Христово теперь отмечается 25 декабря, на 14 дней раньше, чем раньше. То есть, с 24 на 25 декабря наступает один из самых важных для христианской культуры праздников. Также в этот период отмечают Сочельник. В 2023 году, с переходом на новый юлианский календарь, оно вызывает интерес у многих украинцев относительно того, когда следует собираться за праздничный стол.

Согласно традиции, праздничный вечер отмечается в канун Рождества, то есть 24 декабря.

Этот день является одним из самых торжественных в православной традиции, особый своим великолепием и обрядами в Украине. То есть, Рождество будут праздновать в 2025 году 25 декабря (вместо 7 января).

История Рождества Христова: краткая версия

Все начинается, когда римский император Август велел провести перепись населения. В это время Дева Мария и Иосиф отправились из Назарета.

Однако когда они прибыли, город оказался переполненным, и им пришлось переночевать в пещере, которую сейчас называют вертепом. Там родился Иисус Христос, который стал Спасителем.

В тот же вечер перед пастухами предстал ангел и рассказал о чуде рождения. Пастухи отправились в вертеп, где рассказали Марии и Иосифу о происшествии и поклонились ребенку.

Впоследствии пришли волхвы из восточных стран, которые изучали звезды. Увидев новую звезду, они отправились к царю Ироду, ничего не рассказав о новорожденном царе. Ирод начал хитрить и приказал найти ребенка, задумываясь убить Иисуса.

Волхвы, возвращаясь к вертепу, использовали свет звезды, чтобы найти пещеру с Иисусом. Они поклонились ему, подарили золото, ладан и смирную. Волхвам приснилось, чтобы они избегали Ирода, потому они не возвращались к нему, а утром отправились домой.

Как отмечают Рождество в Украине: основные традиции

Традиции Рождества содержат важный аспект — Рождественский пост, один из самых продолжительных постов в году. В течение 40 дней верующие ограничивают свои пищевые привычки, употребляя в пищу овощи, фрукты, каши, грибы, бобовые и другие продукты, оставляя за пределами рациона мясо, яйца, молочные продукты, сыр и сливочное масло.

Этот период предназначен для очищения души и тела перед праздником Рождества Христова.

Рождество также отмечается традиционными колядками — веселыми песнями на религиозную тематику. Колядники, держа большую звезду в руках, посещают дома, предлагая развлечения за деньги и сладкие подарки. В древности верили, что чем больше колядников посетит дом, тем больше богатства и счастья наступит в следующем году.

Рождественское празднование начинается ранним утром, когда украинцы поздравляют друг друга словами Христос родився! И получают в ответ Славімо Його!

Главные торжества проходят в семейном кругу за праздничным столом, щедрым и уже не ограниченным постными обрядами. В этот день также обычно вспоминают покойников, родственников и друзей.

Неотделимой частью рождественского периода в украинских домах является дедух. Обычно его ставят на угол стола или перед домом. Созданный из снопа, собранного во время жатвы, дедух символизирует плодородие, жизнь и бесконечность, и на протяжении всей зимы он остается важной частью рождественской традиции.

