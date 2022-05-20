Розповіді

Дві квартири, де зупинилося життя. Історія 17-річної дівчини, що неодноразово тікала від російського нападу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Травня 2022, 09:00
Історія 17-річної Вікторії, що двічі тікала від війни
Фото: The Village Україна

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