Батько помер на очах у сина. Трагічна історія 14-річного хлопчика з Бучі, який дивом вижив

Зазвичай у день народження Юри тато готував гриль. Але своє 15-річчя підліток зустрів вже без батька. Два місяці тому його вбили російські окупанти в Бучі.
Жахіття сталося 17 березня, коли Юра з батьком поїхали за гуманітарною допомогою на велосипедах з білими пов’язками на одязі.
Однак з-за рогу вийшов один з окупантів, дуло його автомату спочатку було направлене вниз, а потім він підняв, прицілився і сказав стояти.
Юра та його батько одразу зупинилися, підняли руки й повідомили, що не мають зброї. Після цього сталося незбагненне: російський солдат відкрив вогонь.
Всього було шість пострілів. Батьку одна з куль потрапила у серце. Він помер на очах у Юри. Дві кулі поранили руку та лікоть підлітка, ще одна призначалася в голову, але пройшлася по тканині капюшона.
Почув ще один постріл і відчув, як у мене здригнувся капюшон і потім до мене відлетіло з землі щось в ніс.
Почув ще один постріл і відчув, як у мене здригнувся капюшон і потім до мене відлетіло з землі щось в ніс.
Хлопець деякий час лежав на землі, потім підняв голову, побачив, що окупант пішов, і чимдуж побіг до дитячого садочку, де працювала його мати. Там йому надали першу допомогу і провели додому.
Відтоді у хлопця постійно перед очима сцена вбивства батька.
Коли я піднімався, біля нього було дуже багато крові.
Коли я піднімався, біля нього було дуже багато крові.
Зрештою рідні вбитого зважилися піти до окупантів просити, щоб вони дозволили забрати його тіло. Вдалося це лише з другої спроби. Чоловіка поховали на території садиби.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію Миколи Куліченка, який пережив російський полон та вижив після кулі в голову.