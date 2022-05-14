Отец умер на глазах сына. Трагическая история 14-летнего мальчика из Бучи, который чудом выжил

Обычно в день рождения Юры папа готовил гриль. Но свое 15-летие подросток встретил уже без отца. Два месяца назад его убили российские оккупанты в Буче.

Ужас произошел 17 марта, когда Юра с отцом поехали за гуманитарной помощью на велосипедах с белыми повязками на одежде.

Однако из-за поворота вышел один из оккупантов, дуло его автомата сначала дуло было направлено вниз, а затем он поднял его, прицелился и сказал стоять.

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Юра и его отец сразу остановились, подняли руки и сообщили, что у них нет оружия. После этого произошло непостижимое: русский солдат открыл огонь.

Всего было шесть выстрелов. Отцу одна из пуль попала в сердце. Он умер на глазах у Юры. Две пули ранили руку и локоть подростка, еще одна предназначалась в голову, но прошлась по ткани капюшона.

Услышал еще один выстрел и почувствовал, как у меня дрогнул капюшон и потом ко мне отлетело из земли что-то в нос.

Парень некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что оккупант ушел, и побежал в детский сад, где работала его мать. Там ему оказали первую помощь и провели домой.

С того времени у парня постоянно перед глазами сцена убийства отца.

Когда я поднимался, возле него было слишком много крови.

Наконец родные убитого решились пойти к оккупантам просить, чтобы они позволили унести его тело. Удалось это только со второй попытки. Мужчину похоронили на территории усадьбы.

Напомним, ранее мы рассказывали историю Николая Куличенко, пережившего русский плен и выжившего после пули в голову.