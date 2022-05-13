Выжил после пули в голову: история Николая Куличенко, пережившего русский плен

Русские солдаты продолжают пытать и расстреливать мирных людей, нарушая все законы ведения войны.

Они врываются в дома, устраивают обыски, насилуют и издеваются над беззащитными и физически слабыми.

За это их уже ждет дело в Гааге, но потерянные и сломанные жизни, к сожалению, не вернешь.

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Судьба выжить или счастливый случай?

В этот раз оккупанты зашли в дом трех братьев, нашли медали дедушки и военную форму ВСУ младшего брата.

Это и стало причиной будущих пыток и расстрелов, передает Суспільне.

Они завязали трем братьям глаза, избили и увезли в неизвестном направлении, где держали три дня и жестоко пытали. После этого братьев ждал расстрел.

Как оказалось впоследствии, пытали мужчин на территории пилорамы в селе Вишневое.

Николай Куличенко рассказывает, что они были не сами, рядом на поддонах лежали раненые солдаты.

Через три дня пыток ребятам вырыли могилу, стреляли, когда все трое были со связанными руками, ногами и завязанными глазами.

Николай рассказывает, что они стояли в ряд. Первым застрелили младшего, потом старшего, потом очередь дошла до него — всем стреляли в голову.

Николая толкнули в могилу, и он упал на старшего брата. Всех присыпали землей и уехали.

Двум его братьям попали в жизненно важные органы, Николаю повезло — пуля ​​прошла насквозь через щеку и ничего важного не зацепила. Так он и пережил свою смерть и похороны.

Хлопок — и потекла у меня кровь по телу. Вот вход, а вот выход.

Даже со связанными руками и ногами, даже со сквозным ранением и пережив потерю двух братьев, Николай Куличенко не потерял жажды жизни.

Мужчина сумел выбраться из собственной могилы, обойти российский блокпост и дойти до ближайшего села. Там его заметила жительница села Валентина Петровна, которая и приютила у себя.

Я увидела, что он побитый, синий, в земле. Я пригласила его в дом, чтобы он умылся, позавтракал. Собрала его чуть-чуть на дорогу, и он ушел.

Чтобы добраться домой, мужчине пришлось преодолеть 40 км пешком. Обследовали Николая уже в собственном селе после деоккупации и обнаружили два сломанных ребра.

На войне счастливых случаев очень мало. Россияне не жалеют людей, они намеренно лишают их жизни.

И судьбу Николая тоже решили сами. Сравнивая оккупацию, ветераны Второй мировой войны утверждают, что россияне более жестокие, чем немцы.