Пережили две оккупации — российская в тысячи раз хуже. Ветераны Второй мировой об оккупации Бучи

В День памяти и примирения и в День победы мы всегда рассказывали о зверствах немецко-фашистских захватчиков. Но в этом году стало понятно: под боком Украины притаился сосед, часто способный на еще худшие вещи. В Буче те ветераны, которые пережили немецкую оккупацию, теперь застали российскую.

Пожилые люди рассказывают: боялись даже выйти со двора. Несмотря на заверения в братской дружбе, российские военные творили здесь такие зверства, которые немецко-фашистским захватчикам и не снились.

Ветеран из Бучи Петр наконец вернулся к любимой работе, он — звонарь в церкви. Во время оккупации храм был закрыт, ныне там устроили временное братское кладбище.

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Для пенсионера оккупация Киевской области была как дежавю. Он рассказывает о вновь опустевших улицах, нехватке воды, хлеба и прочих вещей первой необходимости.

Хотя свежие воспоминания ярче, он хорошо помнит Вторую мировую войну. Когда Гитлер напал на СССР, ему было шесть лет.

— Немцы совестливые люди были. Они рассказывали, что у них тоже маленькие киндеры (в переводе с немецкого ребенок — ред.) есть. Делились с нами, чем могли, шоколад давали, они нас не трогали. Против россиян — небо и земля. Россияне — изверги.

Пенсионер рассказывает, что немцы наказывали тех, кого подозревали в связях с советскими партизанами. Маленький Петр был почти на волосок от смерти, ведь украл для партизан коня.

В то же время партизаны отблагодарили тогда еще ребенка Петю едой, Советский Союз — никак. Сейчас же россияне свидетелям Второй мировой подарили новые душевные шрамы.

Нам тогда было плохо. Сейчас было в тысячи раз хуже, — говорит жительница Бучи Неонила Романова.

Она была ребенком во время немецкой оккупации. Женщина добавляет: не все немцы были фашистского направления, были и те, кто жалел и рассказывал о своих детях.

Неонила вспоминает, что нацисты тогда тоже прятали технику во дворах людей, как это делали россияне. Говорит, российские оккупанты в разы жестче — убивали людей просто так. У нее на глазах убили соседку, которая просто быстро бежала по улице.

Ранее мы рассказывали истории поляков о Второй мировой войне. Читай о страшных параллелях с современным нападением РФ на Украину.