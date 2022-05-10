Пережили две оккупации — российская в тысячи раз хуже. Ветераны Второй мировой об оккупации Бучи

В День памяти и примирения и в День победы мы всегда рассказывали о зверствах немецко-фашистских захватчиков. Но в этом году стало понятно: под боком Украины притаился сосед, часто способный на еще худшие вещи. В Буче те ветераны, которые пережили немецкую оккупацию, теперь застали российскую.
Пожилые люди рассказывают: боялись даже выйти со двора. Несмотря на заверения в братской дружбе, российские военные творили здесь такие зверства, которые немецко-фашистским захватчикам и не снились.
Ветеран из Бучи Петр наконец вернулся к любимой работе, он — звонарь в церкви. Во время оккупации храм был закрыт, ныне там устроили временное братское кладбище.
Для пенсионера оккупация Киевской области была как дежавю. Он рассказывает о вновь опустевших улицах, нехватке воды, хлеба и прочих вещей первой необходимости.
Хотя свежие воспоминания ярче, он хорошо помнит Вторую мировую войну. Когда Гитлер напал на СССР, ему было шесть лет.
Хотя свежие воспоминания ярче, он хорошо помнит Вторую мировую войну. Когда Гитлер напал на СССР, ему было шесть лет.
— Немцы совестливые люди были. Они рассказывали, что у них тоже маленькие киндеры (в переводе с немецкого ребенок — ред.) есть. Делились с нами, чем могли, шоколад давали, они нас не трогали. Против россиян — небо и земля. Россияне — изверги.
Пенсионер рассказывает, что немцы наказывали тех, кого подозревали в связях с советскими партизанами. Маленький Петр был почти на волосок от смерти, ведь украл для партизан коня.
В то же время партизаны отблагодарили тогда еще ребенка Петю едой, Советский Союз — никак. Сейчас же россияне свидетелям Второй мировой подарили новые душевные шрамы.
Нам тогда было плохо. Сейчас было в тысячи раз хуже, — говорит жительница Бучи Неонила Романова.
Нам тогда было плохо. Сейчас было в тысячи раз хуже, — говорит жительница Бучи Неонила Романова.
Она была ребенком во время немецкой оккупации. Женщина добавляет: не все немцы были фашистского направления, были и те, кто жалел и рассказывал о своих детях.
Неонила вспоминает, что нацисты тогда тоже прятали технику во дворах людей, как это делали россияне. Говорит, российские оккупанты в разы жестче — убивали людей просто так. У нее на глазах убили соседку, которая просто быстро бежала по улице.
Ранее мы рассказывали истории поляков о Второй мировой войне. Читай о страшных параллелях с современным нападением РФ на Украину.