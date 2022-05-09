Страшные параллели: истории поляков о Второй мировой войне и сравнение с современностью

Яну 93 года, он не застал момент захвата Варшавы во время Второй мировой войны. Говорит, что по счастливому совпадению. А его коллега пошел на восстание, там и умер.

Если бы я здесь был тогда, меня бы не было сейчас.

Война нападающая очень опасна, на нее нельзя закрывать глаза, считает Ян. Поэтому нужно делать все, чтобы предотвратить смерти людей.

Мужчина вспоминает, что россияне после своего проигрыша полякам в 20-х годах прошлого века все вспомнили и устроили Катынский расстрел, где убили лучших представителей нации: офицеров, профессоров и других.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Ежбета значительно моложе Яна, поэтому знает о войне только по рассказам прабабушки. Она рассказывала девочке, с каким страхом пришлось столкнуться.

У ее прабабушки навсегда было травматическое переживание остаться без хлеба, а бабушка Ежбеты провела всю жизнь в постоянном страхе.

Моя бабушка еще больше волновалась, чтобы ничего не стало со мной, ее внучкой. Потому что она пережила войну, она жила войной.

Поэтому сама Эжбета и сама знает, что не бывает хорошей войны, она несет страх и трагедию. Женщина теперь тоже очень переживает за происходящее в Украине, поскольку видит в этом максимальное тождество с тем, как немцы оккупировали Польшу во Второй мировой войне.

Сейчас на мою страну тоже могут напасть. Потому мы помогаем украинцам. Мы также бережем свои границы.

Дамьян из совсем молодого поколения поляков, но также знает наизусть, что Вторая мировая война была трагической для его народа, для всех бабушек и дедушек. Вся Варшава была разбомблена, разрушено огромное количество жизней, это стало большой трагедией.

Мне кажется, что это просто никогда не должно повторяться в будущем.

Поэтому Дамьян совершенно справедливо предлагает, чтобы все молодые люди учили историю, были осведомлены, помнили, что было раньше, чтобы не допускать этого в будущем.

Моубожата также уверена, что с какой стороны о войне не рассказывали, это должно быть для всех наукой. Вместо этого необходимо делать все возможное, чтобы это не повторялось снова.

Вторая мировая война — это такой опыт, который должен дать нам понимание того, что это нельзя больше повторять никогда.

Кроме того, женщина уверена, что никакие войны нельзя сравнивать друг с другом. Ни первую, ни вторую, ни то, что сейчас происходит.

Война – это трагедия для всех, для гражданских и для солдат. Война есть война, и каждая несет за собой жертвы.

Однако Веслав уверен, если бы необходимо сейчас защищать свою родину, он бы точно пошел воевать. Несмотря на все рассказы его деда.

Он многими историями поделился со внуком, но одна поразила больше всего – о бомбардировке немцами больницы в первый день войны. Веслав даже рассказал об этом своим детям и в дальнейшем пытается делиться с ними разными историческими фактами, хотя им об этом рассказывают и в школе.

Мы не желаем такого никому. Помню, как мой дед говорил уже в старости, что нет ничего хуже войны и голода.

Поэтому Веслав видит сходство между событиями в 40-х годах в Польше и настоящим Украиной.

Поляки понимают, что такое русский мир, они и сами были долго в оккупации и никак иначе свое советское прошлое не могут называть теперь. Многие уверены, что если бы не россияне, то Польша развивалась бы в десять раз быстрее, это же касается и Украины.

Веслав говорит:

У вас так же много мест, которые разрушила русская армия. Нам немцы стерли с лица земли Варшаву. Мы видим все эти видео из Украины сейчас, и это очень похожие ситуации.

Однако каждый из героев истории уверен – руководить украинцами россиянам не удастся, поэтому их планы и надежды напрасны. Кроме того, весь мир гораздо сильнее и теперь точно не позволит оскорблять Украину.

Они до сих пор думают, что смогут управлять миром. Но у них не получится, совершенно. Если используют ядерную бомбу, то не будет и самой России.

Напомним, ранее мы рассказывали историю бабушки, которая спаслась из Азовстали.