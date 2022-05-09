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Ексклюзив

Страшні паралелі: історії поляків про Другу світову війну та порівняння із сучасністю

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 09 Травня 2022, 23:55
Історії поляків про Другу світову війну та порівняння із сучасністю

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