Пережили дві окупації — російська в тисячу раз жорстокіша. Ветерани Другої світової про окупацію Бучі

В День пам’яті та примирення та в День перемоги ми завжди розповідали про звірства німецько-фашистських загарбників. Та цьогоріч стало зрозуміло: під боком в України — сусід, часто здатний на ще гірші речі. У Бучі ті ветерани, хто пережив і німецьку окупацію, тепер застали російську.

Літні люди розповідають: нині боялися навіть поткнутися надвір. Попри запевнення у братській дружбі, російські військові творили тут такі звірства, які німецько-фашистським загарбникам і не снилися.

Ветеран з Бучі Петро нарешті повернувся до улюбленої роботи, він — дзвонар у церкві. Під час окупації храм був закритий. Нині там влаштували тимчасовий братній цвинтар.

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Для пенсіонера окупація Київщини була як дежавю. Він розповідає про знову порожні вулиці, нестачу води, хліба та інших речей першої необхідності.

Хоч свіжі спогади яскравіші, він добре пам’ятає Другу світову війну. Коли Гітлер напав на СРСР, йому було шість років.

— Німці совісні люди були. Вони розповідали, що в них теж малі кіндери (в перекладі з німецької дитина — ред.) є. Ділилися з нами, чим могли, шоколад давали, вони нас не чіпали. Проти росіян — небо і земля. Росіяни — нелюди.

Пенсіонер розповідає, що німці карали тих, кого підозрювали у зв’язках з радянськими партизанами. Малий Петро був майже на волосину від смерті, адже вкрав для партизанів коня.

Натомість партизани віддячували їжею, Радянський Союз — ніяк. Нині ж росіяни свідкам Другої Світової подарували нові душевні шрами.

Нам тоді було погано. Нині було ж в тисячі разів гірше, — каже жителька Бучі Неоніла Романова.

Вона була дитиною під час німецької окупації. Жінка додає: не всі німці були фашистського напрямку, були й ті, що жаліли й розказували про своїх дітей.

Неоніла згадує, що нацисти тоді також ховали техніку у дворах людей, як це робили росіяни. Каже: російські окупанти в рази жорстокіші — вбивали людей просто так. У неї на очах вбили сусідку, яка просто швидко бігла вулицею.

Раніше ми розповідали історії поляків про Другу світову війну. Дізнайся більше про страшні паралелі з сучасним нападом РФ на Україну.