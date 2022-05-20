Рассказы

Две квартиры, где остановилась жизнь. История 17-летней девочки, неоднократно убегавшей от российского нападения

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 мая 2022, 09:00
Історія 17-річної Вікторії, що двічі тікала від війни
Фото: The Village Украина

Больше новостей
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!
Обстріл багатоповерхівки у Бахмуті
Вход остался, дома нет: жильцы многоэтажки в Бахмуте приходят посмотреть на разбомбленное жилье
Що буде з доларом в Україні
Хотят вернуть “плавающий” курс? Что будет с долларом в Украине
Чому не приходять виплати ВПО
Почему не приходят выплаты ВПЛ и как получить пенсию на оккупированных территориях. Рассказывает глава Минсоцполитики
Смотреть больше

Материалы по теме

Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!
Обстріл багатоповерхівки у Бахмуті
Вход остался, дома нет: жильцы многоэтажки в Бахмуте приходят посмотреть на разбомбленное жилье
Що буде з доларом в Україні
Хотят вернуть “плавающий” курс? Что будет с долларом в Украине
Чому не приходять виплати ВПО
Почему не приходят выплаты ВПЛ и как получить пенсию на оккупированных территориях. Рассказывает глава Минсоцполитики

Видео
0:03:24
Обстріл багатоповерхівки у Бахмуті

Вход остался, дома нет: жильцы многоэтажки в Бахмуте приходят посмотреть на разбомбленное жилье
Що буде з доларом в Україні
Хотят вернуть “плавающий” курс? Что будет с долларом в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 мая
0:06:06
звернення Зеленського 19 травня
$40 млрд от США, вступительная кампания и освобождение территорий — о чем говорил Зеленский в новом обращении
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків
Насилуют группами девятимесячных и 78-летних! Денисова рассказала о новых жертвах сексуальных преступлений рашистов
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі
Как раненый подросток прошел пешком десять километров, чтобы добраться к родным
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковский кот Степан получил престижную блоггерскую премию в Каннах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 мая
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Мужчины должны защищать свою землю — Как 91-летний ветеран УПА из Косовщины благодарит защитников полка Азов
Больше видео
Марія Малєвська
Читать дальше
Буду мочить его подол в Азове — история моего вышитого платья, которое увидит освобожденный Мариуполь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь