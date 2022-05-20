Две квартиры, где остановилась жизнь. История 17-летней девочки, неоднократно убегавшей от российского нападения

У каждого человека есть свой талисман, в течение жизни он может меняться, а может и нет. Кое-кто до старости бережет свои игрушки, брелки или другие мелочи, напоминающие о приятных моментах.

Также у каждого человека есть то, что дарит чувство дома, какая-то вещь, которая дарит покой.

Война в Украине длится восемь лет. За это время дети, бежавшие от войны в первый раз, уже выросли и вынуждены спасаться снова.

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Так случилось с 17-летней Викой. В 2014 году Вика с папой, сестрой и мишкой поехали на десять дней в санаторий в Трускавец — и больше не вернулись домой. В родном Луганске началась война.

Мишка, оберегающий квартиру

Мишка был для Вики своеобразным талисманом. Его она получила в подарок, когда ей было четыре, и больше никогда с ним не расставалась. Даже при взрывах, прячась за шкафом, она держала его в руках.

Поэтому в 2014 году, после начала войны семья Виктории пережила много переездов, увидела много квартир, большинство вещей из дома так и не забрали, но за мишкой возвращались.

Сейчас же ее мишка оберегает второй потерянный Викой дом — их квартиру в Рубежном, которую оставили в марте 2022 года.

Мишка остался в шкафу, так что если дом вдруг уцелеет, мы с ним еще встретимся, — говорит Вика.

Дом — это не жилье и не вещи. Но у каждого есть что-то, что дарит ему чувство дома.

Любовь к животным

В Рубежном Викторию ждет еще и кот, поэтому девушка очень сильно хочет вернуться домой. Во время эвакуации девочке сказали, что забрать кота невозможно. Она не знает, где он и что с ним.

Вика очень любит животных, даже собиралась поступать на ветеринарный факультет. Старательно училась и написала пробное ЗНО по биологии на максимальный балл, однако этот экзамен отменили.

У девушки есть мечта — открыть свой приют для животных, в котором “всем животным будет так хорошо, как было со мной моему котику”.

Начало полномасштабного вторжения

В Рубежном Вика жила в зоне активных боевых действий — ее квартира располагалась на окраине, рядом с лесом. Так что семья сначала поехала к бабушке, где единственным убежищем было место за шкафом. А когда вернулись в квартиру, вынуждены были ночевать в подвале.

— Там было не так страшно, как дискомфортно, — говорит Вика. Больше всего возмущали люди, которые ожидали, что сейчас в подвал ворвутся россияне и будут “их освобождать”. Они действительно в это верили.

Момент эвакуации

Настал момент, когда Вика с мамой решили попытаться эвакуироваться. Девушка признается – это была самая страшная ночь.

Исчез свет, телефоны разрядились, потерялась связь с реальностью, в подвале остановилось время и не было разницы между открытыми глазами и закрытыми — все сплошной мрак.

Вика с мамой под обстрелами, когда вокруг все взрывалось, пошли в центр города, чтобы искать эвакуационный автобус. И нашли его.

— Теперь у нас уже есть две квартиры, в которых замер быт нашей заброшенной жизни.

Но во вторую есть надежда вернуться — ее защищает Викин мишка.

Многие дети и подростки страдают от этой жесткой войны, которую начала Россия. Многие остаются сиротами. Ранее мы рассказывали историю 14-летнего Юры из Бучи, что віжил, но потерялотца.