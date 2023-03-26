Что подарить девушке на день рождения: удиви ее креативом

Что подарить девушке на день рождения, чтобы быть оригинальным и угадать с желаниями любимой — вопрос, который раз в год мучает, наверное, каждого парня.

Девушки каждый день говорят о том, чего им не хватает и что бы они хотели. В таком случае нужно постоянно добавлять эти желания в заметки, чтобы не забыть. А в день рождения удивить девушку. Но не всегда удается вести такой секретный список, а вся информация в уме не держится.

Мы расскажем об интересных идеях подарков девушке на день рождения, которые могли бы ей понравиться.

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Что подарить девушке на день рождения

Коробка ничего

Часто на вопрос: “Что тебе подарить на день рождения?” многие отвечают, что им ничего не нужно. Можно покреативить и собрать такую коробку “ничего”.

Например, взять пять вещей, завернуть их в подарочную бумагу и приклеить наклейку “Ничего, чтобы греться холодными вечерами” (если это плед) или “Здесь нет ничего, что могло бы украсить твою шею” (если это подвеска или цепочка).

Собрать маленькие пакетики в большую коробку и подписать ее “Здесь ничего нет”. Такой подарок точно порадует оригинальностью, вызовет улыбку и оставит приятные воспоминания.

Подарки на память

Подарок девушке на день рождения должен радовать ее не один день. К примеру, украшения. Но это должно быть что-то особенное. Можно сделать кольцо или подвеску с гравировкой или подобрать украшение, которое будет ассоциироваться с вашими воспоминаниями. Если, например, вы были вместе в Париже и хорошо провели время, можно подарить подвеску в виде Эйфелевой башни.

Кроме того, сейчас существует много красивых аутентичных украинских украшений, а еще из разных камней. Более того! Можно найти ювелира и сделать украшение под заказ или даже собственноручно. Это точно удивит и запомнится надолго.

Карта звездного неба, которое было в день ее рождения, тоже может стать хорошим подарком и украсить комнату девушки.

Приятные воспоминания также подарит общий отдых. Например, можно заказать на выходные отель-купол или ужин в подобном куполе на крыше многоэтажки.

Для садовода

Сейчас большую популярность набирает выращивание микрогрина. Если ты думаешь, что подарить девушке в день рождения, то набор для выращивания микрогрина может стать хорошим вариантом. Особенно если она любит зелень и хотя бы раз проявляла желание этим заняться.

Еще хорошим подарком может стать экокуб. Из таких маленьких кубиков можно выращивать разные растения: от мандарина до хлопка.

Бытовая техника

Каждая хозяйка мечтает о большом наборе бытовой техники. Если твоя любимая любит готовить, можно подарить девушке на день рождения вафельницу, миксер, кухонный комбайн, гриль, кофемашину и т.д. Но возьми во внимание, что это не всегда тот подарок, который хочет получить женщина. Покупай такое только, если она сама попросила.

Также можно подарить разные органайзеры: для косметики, одежды, смотровой косметики в ванной и т.д. Увлажнитель воздуха тоже полезеный подарок.

Курсы мечты

Ты можешь исполнить маленькую мечту своей девушки и подарить на день рождения курсы актерского мастерства, озвучки мультфильмов, пения, игры на музыкальном инструменте, работы в IT или вебдизайне.

Возможно, этим ты поможешь ему найти любимое занятие или новую работу.

Подарки для дома

Хорошей идеей для подарка девушке на день рождения может быть набор шелковых наволочек. Это поможет улучшить состояние кожи лица и хорошо повлияет на качество волос.

Также можно подарить удобную и красивую пижаму, ночную рубашку, халат.

Едва ли не каждая девушка будет рада новой сумочке, рюкзаку, шоперу. Можно также заказать специальную сумку для ноутбука.

Удивить девушку на день рождения можно, подарив ей сертификат на консультацию и шоппинг со стилистом. Это отличный повод разобрать свой гардероб и купить новые трендовые вещи.

Ранее мы рассказывали, что подарить подруге на день рождения.

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