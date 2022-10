Після шести років тиші: Ріанна випустила пісню Lift me up. Це саундтрек до Чорної Пантери

Американська співачка Ріанна вперше за шість років випустила трек Lift Me Up. Відомо, що пісня стала саундтреком до фільму Чорна Пантера: Ваканда назавжди. Слухай пісню Ріанни Lift me up та читай подробиці в нашому матеріалі.

Ріанна випустила трек Lift me up

Вперше за довгий час Ріанна випустила новий трек. Шанувальники співачки та прихильники фільмів Marvel вже в захваті, адже пісня Lift me up стала саундтреком довгоочікуваного фільму Чорна Пантера: Ваканда назавжди.

До запису пісні доєднались композитор і режисер фільму — Людвіг Йоранссон і Райан Куглер. Цю колаборацію можна вважати даниною поваги Чедвіку Боузману. Актор, який виконував головну роль у фільмі, помер від раку товстої кишки у 2020 році.

Співавторка Темс розповіла, що хотіла, аби пісня була як теплі обійми тих, кого вона втратила, а Ріанна стала джерелом натхнення, тому саме вона стала виконавицею пісні.

Я спробувала уявити, як було б, якби я могла заспівати їм зараз і висловити, як сильно я сумую за ними.

Побачити фільм Чорна Пантера: Ваканда назавжди ми зможемо 11 листопада. А почути пісню — вже зараз.

Ріанна — Lift me up — слухати пісню

Слухай нову пісню Ріанни Lift Me Up у нашому матеріалі.

