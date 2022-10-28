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Після шести років тиші: Ріанна випустила пісню Lift me up. Це саундтрек до Чорної Пантери

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 28 Жовтня 2022, 14:00
Ріанна випустила трек Lift me up — слухати перший за 6 років трек від Rihanna
Фото: IMDb, Instagram

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