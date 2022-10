Kalush Orchestra та фінський гурт The Rasmus випустили спільну роботу In the Shadows of Ukraine

Кажуть, що музика — поза політикою, але, звісно, це не так. І зараз буде йтися не про музику мовою агресора, а навпаки: про акт виявлення справжньої дружби та підтримки з боку інших держав. Особливо важливо це чути від представників тих країн, які колись також стали ціллю для РФ.

Рок-гурт The Rasmus, який цьогоріч представляв Фінляндію на Євробаченні, спільно з переможцями конкурсу Kalush Orchestra презентували обіцяну колаборацію — пісню In the Shadows of Ukraine.

За основу композиції взяли вже відому пісню гурту The Rasmus Іn the Shadows, яку співаки випустили ще у 2003 році. У поєднанні з неповторним українським фолком вийшла пісня, якій можна підспівувати уже з перших нот.

Оригінал тексту мовить: “Вони кажуть, що я повинен навчитися вбивати, перш ніж почуватись у безпеці, але я краще вб’ю себе, ніж стану їхнім рабом. Саме такими зараз відчувають себе українці, які щоденно чекають на чергову повітряну тривогу”.

Наша місія — щоб якомога більше людей дізналися про цю війну та мужність українського народу. Тому ми вирішили зняти кліп на цю пісню. Ми віримо, що “Сонце зійде, і всі вороги зникнуть”. Слава Україні! — написали обидва гурти в описі до пісні.

А про Нацвідбір на Євробачення-2023 уже розповів український співак Pianoboy, який є у складі журі співочого конкурсу.

