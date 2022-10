Kalush Orchestra и финская группа The Rasmus выпустили совместную работу In the Shadows of Ukraine

Говорят, что музыка — вне политики, но, конечно, это не так. И сейчас речь пойдет не о музыке на языке агрессора, а наоборот: об акте выявления настоящей дружбы и поддержки со стороны других государств. Особенно важно это слышать от представителей стран, которые когда-то также стали целью для РФ.

Рок-группа The Rasmus, которая в этом году представляла Финляндию на Евровидении совместно с победителями конкурса Kalush Orchestra презентовали обещанную коллаборацию — песню In the Shadows of Ukraine.

За основу композиции взяли уже известную песню группы The Rasmus In the Shadows, которую певцы выпустили еще в 2003 году. В сочетании с неповторимым украинским фольком вышла песня, которую можно подпевать уже с первых нот.

В оригинале песни звучит: “Они говорят, что я должен научиться убивать, прежде чем чувствовать себя в безопасности, но я лучше убью себя, чем стану их рабом”. Именно такими сейчас чувствуют себя украинцы, ежедневно ожидающие очередной воздушной тревоги.

Наша миссия — чтобы как можно больше людей узнали об этой войне и мужестве украинского народа. Потому мы решили снять клип на эту песню. Мы верим, что “Сонце зійде, і всі вороги зникнуть”. Слава Украине! — написали обе группы в описании к песне.

А о Нацотборе на Евровидение-2023 уже рассказал украинский певец Pianoboy, который в составе жюри певческого конкурса.

