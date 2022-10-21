Шоу-биз

Kalush Orchestra и финская группа The Rasmus выпустили совместную работу In the Shadows of Ukraine

Виктория Мельник, редактор сайта 21 октября 2022, 18:30
Kalush
Фото: Instagram

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