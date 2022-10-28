Шоу-биз

После шести лет тишины: Рианна выпустила песню Lift me up. Это саундтрек к Черной Пантере

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 28 октября 2022, 14:00
Ріанна випустила трек Lift me up — слухати перший за 6 років трек від Rihanna
Фото: Instagram, IMDb

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