После шести лет тишины: Рианна выпустила песню Lift me up. Это саундтрек к Черной Пантере

Американская певица Рианна впервые за шесть лет выпустила трек Lift Me Up. Известно, что песня стала саундтреком к фильму Черная Пантера: Ваканда навеки. Слушай песню Рианны Lift me up и читай подробности в нашем материале.

Рианна выпустила трек Lift me up

Впервые за долгое время Рианна выпустила новый трек. Поклонники певицы и фильмов Marvel уже в восторге, ведь песня Lift me up стала саундтреком долгожданного фильма Черная Пантера: Ваканда навеки.

К записи песни присоединились композитор и режиссер фильма Людвиг Йоранссон и Райан Куглер. Эту коллаборацию можно считать данью уважения Чедвику Боузману. Актер, исполнявший главную роль в фильме, умер от рака толстой кишки в 2020 году.

Соавтор Темс рассказала, что хотела, чтобы песня была как теплые объятия тех, кого она потеряла, а Рианна стала источником вдохновения, поэтому именно она стала исполнительницей песни.

Я попыталась представить, как было бы, если бы я могла спеть им сейчас и выразить, как сильно я скучаю по ним.

Увидеть фильм Черная Пантера: Ваканда навеки мы сможем 11 ноября. А услышать песню уже сейчас.

Рианна — Lift me up — слушать песню

Слушай новую песню Рианны Lift Me Up в нашем материале.

