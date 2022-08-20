Майк Тайсон передвигается на колесном кресле из-за ишиаса. Что это за болезнь и как лечится

Мировая легенда боксер Майк Тайсон оказался в колесном кресле. В нем бывшего 56-летнего спортсмена увидели в аэропорту Майами в США, сообщает спортивное издание Low Kick MMA. Тайсону помогал перемещаться помощник, а при себе “Железный Майк” имел палку, чтобы опираться.

Бывшего спортсмена давно беспокоит одна из разновидностей хронического радикулита – ишиас. У него боли в нижней части спины. Сообщают, что именно поэтому боксер завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

Между тем Майк Тайсон не отказывал фанатам сфотографироваться с ним в аэропорту. А за месяц до этого в подкасте он поделился, что чувствует, как “его время подходит к концу”.

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Конечно, мы все когда-нибудь умрем. Я смотрю в зеркало, вижу эти маленькие пятна на лице и говорю себе: Вау, это значит, что мой срок годности подходит к концу, уже совсем скоро, — сказал Тайсон подкасту Hotboxing.

Майк Тайсон — карьера

Напомним, Майк Тайсон за карьеру профессионального боксера в тяжелой весовой категории провел 58 поединков, одержав 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и получил всего шесть поражений.

В 2005 году Тайсон объявил о завершении карьеры.

Боксер владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990) и был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.

Что же это за болезнь, которая беспокоит Майка Тайсона и повлияла на его завершение карьеры.

Ишиас – что это за болезнь

Ишиас – это неврологическое заболевание, считающееся разновидностью пояснично-крестцового радикулита. Характеризуется воспалительным процессом, который распространяется на седалищный нерв и сопровождается сильной болью.

Болезнь довольно распространена, и с ней сталкиваются в основном люди, ведущие малоподвижный образ жизни, или наоборот — чья деятельность предполагает серьезные физические нагрузки.

Почему возникает ишиас

Вызвать Ишиас могут:

травмы, в том числе ушибы, переломы, гематомы мягких тканей и костей вблизи нерва

протрузии и межпозвоночные грыжи

повреждение мышц в области малого таза

переохлаждение организма

опухоли, развивающиеся в районе расположения седалищного нерва

различные инфекционные заболевания и вирусы

Симптомы ишиаса

Сильная боль в пояснице и/или задней поверхности бедра. Становится сильнее во время движений. При этом ощущения могут проявляться по-разному:

резкие прострелы

ноющая или тянущая боль

слабительные болевые ощущения

постоянная боль, которая ночью становится сильнее

онемение, покалывание и боль в ногах

ощущение жжения в районе между поясницей и задней поверхностью бедра.

Диагностируют заболевание у невролога. Необходимо провести следующие исследования: рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография, радиоизотопное сканирование, проводится забор анализов крови.

Ишиас — лечение

Сначала снимаются неприятные симптомы заболевания с помощью медикаментов. Если же ущемление седалищного нерва вызвано другими заболеваниями, тогда назначают комплексное лечение ишиаса.

В дальнейшем показаны физиотерапевтические процедуры, лечебная гимнастика, массажи и мануальная терапия, а также рефлексотерапия.

К слову, ранее голливудский актер Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, которое поборол.

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