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Майк Тайсон передвигается на колесном кресле из-за ишиаса. Что это за болезнь и как лечится

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 20 августа 2022, 14:54
Майк Тайсон хвороба
Фото: Getty Images

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