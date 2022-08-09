Шоу-биз

Чуть не потерял зрение: Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, которое поборол

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 августа 2022, 16:30
Ештон Кутчер
Фото: Getty Images, Pexels

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