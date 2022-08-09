Чуть не потерял зрение: Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, которое поборол

Нам всегда кажется, что голливудские звезды, как боги с Олимпа — не имеют особых проблем и могут жить вечно. Однако уже не первый раз мир потрясает известие о тяжелых болезнях, которые приходится переживать звездам.

Сначала Эмилия Кларк рассказала о сложной операции на мозге, а теперь Эштон Катчер поделился информацией о своем аутоиммунном заболевании, которое могло лишить актера зрения, слуха и способности передвигаться.

Болезнь называется васкулит и имеет множество вариаций. В определенных случаях такая проблема со здоровьем может привести к повреждению органов и тканей.

Однако у звезды была редкая форма васкулита. Поэтому, к счастью, актеру удалось пройти курс реабилитации и улучшить свое состояние здоровья. Эштон Катчер поделился радостным известием и своим опытом переживания болезни в новом эпизоде шоу National Geographic.

Вы не понимаете этого, пока оно не исчезнет. Пока вы не скажете: “Я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова видеть, слышать и ходить”.

Актер рассказал, что была и неожиданная сторона у этого заболевания, поскольку благодаря ему он смог по-новому взглянуть на свою жизнь и ее значение.

Эштон Катчер говорит, что теперь научился воспринимать каждое препятствие как вызов и не зацикливать на нем внимание, чтобы жить и дышать полной грудью.

Мне повезло, что я жив.

Что такое васкулит

Васкулит — это обобщенное название определенной группы заболеваний, при которых воспаление стенки кровеносных сосудов приводит к их повреждению. Болезнь может стать причиной кровотечения и ограничения кровотока, а также ишемии и некроза тканей, питавшихся пораженными сосудами.

Если у человека обнаружили одну из форм васкулита, это означает, что иммунная система практически атакует стенку одного из кровеносных сосудов. Такое явление заставляет набухать сосуд, в результате чего могут возникнуть структурные нарушения.

Таким образом, если кровоток нарушен, в воспаленных сосудах могут образоваться сгустки крови. Их стенки становятся похожи на сеточку, из-за чего жидкость из кровеносного сосуда переходит в окружающие ткани, что приводит к отеку.

Если повреждаются сосуды, которые поставляют кровь к мозгу, почкам, сердцу или легким, то состояние здоровья человека может стать критическим.

Какие основные симптомы васкулита

Из-за разнообразия форм васкулита симптомы тоже не могут быть одинаковыми. В основном они зависят от расположения пораженных сосудов.

Распространенные формы васкулита могут сопровождаться лихорадкой и аномальными результатами лабораторных тестов. Обычно определить наличие заболевания помогают радиологические обследования, позволяющие специалистам увидеть состояние кровеносных сосудов.

Какие бывают виды васкулита

Обычно васкулиты делятся на инфекционные и неинфекционные в зависимости от причины их появления. Однако однозначно сказать, из-за чего возникает заболевание, почти невозможно.

Вызвать появление васкулита могут как инфекции, так и экологические факторы или особенности в генетике. Однако такая болезнь не является наследственной, поэтому обычно пациенты единственные в семье, у кого могут обнаружить васкулит.

Вылечить полностью васкулит можно только в легких формах, а в более сложных можно поддерживать состояние так называемой ремиссии.

Но существуют проблемы со здоровьем, с которыми нет много времени на размышления. Читай, что такое инсульт, как распознать и оказать первую помощь.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!