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Ледь не втратив зір: Ештон Катчер розповів про рідкісне аутоімунне захворювання, яке поборов

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Серпня 2022, 16:30
Ештон Кутчер
Фото: Getty Images, Pexels

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