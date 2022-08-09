Ледь не втратив зір: Ештон Катчер розповів про рідкісне аутоімунне захворювання, яке поборов

Нам завжди уявляється, що голлівудські зірки, ніби боги з Олімпу — не мають значних проблем і можуть жити вічно. Однак уже не вперше світ сколихує звістка про тяжкі хвороби, які доводиться переживати зіркам.

Спочатку Емілія Кларк розповіла про складну операцію на мозку, а тепер Ештон Катчер поділився інформацією про своє аутоімунне захворювання, що могло позбавити актора зору, слуху та здатності пересуватись.

Хвороба називається васкуліт та має чимало варіацій. Іноді вона призводить до пошкодження органів та тканин.

Однак у зірки була рідкісна форма васкуліту, тому, на щастя, йому вдалося пройти курс реабілітації та покращити стан здоров’я. Ештон Катчер поділився радісною звісткою та своїм досвідом переживання хвороби у новому епізоді шоу National Geographic.

Ви не усвідомлюєте цього, доки воно не зникне. Поки ви не скажете: “Я не знаю, чи зможу коли-небудь знову бачити, чути та ходити”.

Актор розповів, що була й неочікувана сторона у цього захворювання. Завдяки йому він зміг по-новому поглянути на власне життя та його значення.

Ештон Катчер говорить, що тепер навчився сприймати кожну перешкоду як виклик та не зациклювати на них увагу, щоб жити й дихати на повні груди.

Мені пощастило, що я живий.

Що таке васкуліт

Васкуліт — це узагальнена назва певної групи захворювань, при яких запалення стінки кровоносних судин призводить до їх пошкодження. Хвороба може стати причиною кровотечі та обмеження кровотоку, а також ішемії та некрозу тканин, які живились ураженими судинами.

Якщо у людини виявили одну з форм васкуліту, це означає, що імунна система практично атакує стінку однієї з кровоносних судин. Таке явище змушує набухати цю судину, внаслідок чого можуть виникнути структурні порушення.

Відповідно, якщо кровотік порушений, у запалених судинах можуть утворитись згустки крові. Їхні стінки нагадують сіточку, через що рідина з кровоносної судини переходить у навколишні тканини, спричиняючи набряк.

Якщо ушкоджуються судини, що постачають кров до мозку, нирок, серця чи легенів, то стан здоров’я людини може стати критичним.

Які основні симптоми васкуліту

Через різноманітність форм васкуліту симптоми теж не можуть бути однаковими. Здебільшого вони залежать від місця розташування уражених судин.

Поширені форми васкуліту можуть супроводжуватись лихоманкою та аномальними результатами лабораторних тестів. Зазвичай визначити наявність захворювання допомагають радіологічні обстеження, що дають змогу фахівцям побачити стан кровоносних судин.

Які бувають види васкуліту

Зазвичай васкуліти поділяють на інфекційні та неінфекційні залежно від причини їх появи. Однак однозначно сказати, через що виникає захворювання, майже неможливо.

Спричинити появу васкуліту можуть як інфекції, так і екологічні фактори чи особливості генетики. Проте така хвороба не є спадковою, тому зазвичай пацієнти єдині в сім’ї, у кого можуть виявити васкуліт.

Вилікувати повністю васкуліт можна лише у легких формах, а у більш складних — можна підтримувати стан так званої ремісії.

Проте трапляються проблеми зі здоров’ям, з якими немає багато часу на роздуми. Читай, що таке інсульт, як його розпізнати та надати першу допомогу.

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