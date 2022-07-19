Мати драконів була на волосині від смерті. Емілія Кларк відверто про операції на головному мозку

Коли дивишся зацікавлено на екран і намагаєшся зрозуміти, що ж буде далі в сюжеті, аж ніяк не спадає на думку, що у виконавців головних ролей можуть бути власні запеклі битви. Лише кілька років тому Емілія Кларк поділилась, що у 2011 році пережила інсульт.

Тоді британська акторка готувалась до зйомок другого сезону всесвітньо відомого серіалу Гра престолів, де вона грала могутню Дейнеріс Таргарієн, яка вміє керувати драконами.

Та власне здоров’я Емілії Кларк більше залежало від лікарів. Після звичайного тренування акторка відчула сильний головний біль, що як виявилось, сигналізував про надзвичайно тяжку форму інсульту — субарахноїдальний крововилив.

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З таким діагнозом понад третині пацієнтів не вдається вижити, але це вдалось Матері драконів. Проте щоб жити далі звичним життям, акторці довелось перенести ще операцію на головному мозку.

Коли основний процес лікування лишився у минулому, Емілія Кларк розповіла, що вважає великим везінням вижити та не зіткнутися з тяжкими наслідками.

Чудово, що я можу говорити, іноді розбірливо, і жити своїм життям абсолютно нормально без будь-яких наслідків. Я належу до дуже і дуже невеликої кількості людей, які змогли це пережити.

Акторка ділиться, що коли побачила знімки свого мозку після операції, то зрозуміла, що частини просто не вистачає. Тож тепер намагається не розпитувати в деталях про процеси, що відбуваються в її організмі.

Немає сенсу морочитись над тим, чого там може і не бути. Особливо якщо те, що у вас є зараз, чудово.

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