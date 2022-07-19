Мать драконов была на волоске от смерти. Эмилия Кларк откровенно об операциях на головном мозге

Когда смотришь заинтересованно на экран и пытаешься понять, что же будет дальше в сюжете, никак не приходит в голову, что у исполнителей главных ролей могут быть собственные ожесточенные битвы. Всего несколько лет назад Эмилия Кларк поделилась, что в 2011 году пережила инсульт.

Тогда британская актриса готовилась к съемкам второго сезона всемирно известного сериала Игра престолов, где она играла могучую Дейенерис Таргариен, которая умеет управлять драконами.

Однако собственное здоровье Эмилии Кларк больше зависело от врачей. После обычной тренировки актриса почувствовала сильную головную боль, которая, как оказалось, сигнализировала о тяжелой форме инсульта — субарахноидальном кровоизлиянии.

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С таким диагнозом более трети пациентов не удается выжить, но это удалось Матери драконов. Однако, чтобы жить дальше привычной жизнью, актрисе пришлось перенести еще операцию на головном мозге.

Когда основной процесс лечения остался в прошлом, Эмилия Кларк рассказала, что считает большим везением выжить и не столкнуться с тяжелыми последствиями.

Прекрасно, что я могу говорить, иногда разборчиво, и жить своей жизнью абсолютно нормально без каких-либо последствий. Я отношусь к очень и очень небольшому количеству людей, которые смогли это пережить.

Актриса делится, что когда увидела снимки своего мозга после операции, то поняла, что части просто не хватает. Поэтому теперь пытается не расспрашивать в деталях о происходящих в ее организме процессах.

Нет смысла ломать голову над тем, чего там может и не быть. Особенно если то, что у вас есть сейчас, отлично.

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