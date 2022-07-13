Здоров'я та краса

Болі у ШКТ? Не відкладай похід до лікаря. Розповідаємо, що таке хвороба Крона та які її симптоми

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Липня 2022, 14:00
Що таке хвороба Крона
Фото: Pexels

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