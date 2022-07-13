Болі у ШКТ? Не відкладай похід до лікаря. Розповідаємо, що таке хвороба Крона та які її симптоми

Мільйони людей у світі страждають від хвороб ШКТ: виразки, гастрити, коліти, панкреатити та багато інших. Потрібно завжди дотримуватись дієти, вчасно проходити обстеження, пити таблетки, щоб не погіршити стан.
Однією із хвороб ШКТ є хвороба Крона. Вона небезпечна тим, що може вразити будь-яку частину шлунково-кишкового тракту. Найчастіше торкається кінцевого фрагмента тонкої й товстої кишки, глибоко вражаючи їх стінки.
Хвороба Крона — хронічне захворювання. Для нього характерні періоди ремісії й загострення.
Хвороба Крона — хронічне захворювання. Для нього характерні періоди ремісії й загострення.
Існує кілька гіпотез про те, чому у людини виникає хвороба Крона. Одна з них — імунна система погано реагує на нормальну мікрофлору кишківника та викликає запалення.
Інша теорія — бактеріальна чи вірусна інфекція. Також хвороба Крона має генетичну схильність. Найчастіше виникає у пацієнтів віком 15-40 років.
Симптоми хвороби Крона залежать від стадії запального процесу. Наприклад, у когось хвороба розвивається поступово, а у когось протікає дуже тяжко з самого початку.
Найбільш поширений симптом хвороби Крона — діарея, а також:
Поставити правильний діагноз може гастроентеролог. І тому він проводить огляд (пальпацію живота, огляд ротової порожнини) та призначає аналізи (аналіз крові, колоноскопію, капсульну ендоскопію тощо).
У жодному разі не варто займатися самолікуванням і приймати препарати за порадою з інтернету.
Повністю позбутися хвороби Крона неможливо. Але ліки та терапія зможуть покращити якість життя та подолати симптоми. Можлива навіть тривала ремісія.
У тяжких випадках пацієнту можуть провести операцію. Людині видаляють уражену ділянку та з’єднують здорові кінці травного тракту.
У тяжких випадках пацієнту можуть провести операцію. Людині видаляють уражену ділянку та з’єднують здорові кінці травного тракту.
Людині, яка страждає від хвороби Крона, рекомендують вживати менше молочних продуктів та жирної їжі, а також продуктів, багатих на клітковину. Слід відмовитися від алкоголю і перейти на дробове харчування, а також дотримуватися водного балансу.
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