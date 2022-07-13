Болі у ШКТ? Не відкладай похід до лікаря. Розповідаємо, що таке хвороба Крона та які її симптоми

Мільйони людей у ​​світі страждають від хвороб ШКТ: виразки, гастрити, коліти, панкреатити та багато інших. Потрібно завжди дотримуватись дієти, вчасно проходити обстеження, пити таблетки, щоб не погіршити стан.

Однією із хвороб ШКТ є хвороба Крона. Вона небезпечна тим, що може вразити будь-яку частину шлунково-кишкового тракту. Найчастіше торкається кінцевого фрагмента тонкої й товстої кишки, глибоко вражаючи їх стінки.

Хвороба Крона — хронічне захворювання. Для нього характерні періоди ремісії й загострення.

Причини хвороби Крона

Існує кілька гіпотез про те, чому у людини виникає хвороба Крона. Одна з них — імунна система погано реагує на нормальну мікрофлору кишківника та викликає запалення.

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Інша теорія — бактеріальна чи вірусна інфекція. Також хвороба Крона має генетичну схильність. Найчастіше виникає у пацієнтів віком 15-40 років.

Симптоми хвороби Крона

Симптоми хвороби Крона залежать від стадії запального процесу. Наприклад, у когось хвороба розвивається поступово, а у когось протікає дуже тяжко з самого початку.

Найбільш поширений симптом хвороби Крона — діарея, а також:

слабкість;

незначне підвищення температури;

болі та спазми в ділянці живота;

виразки у роті;

відсутність апетиту та втрата ваги;

біль та свербіж у ділянці ануса.

Діагностика хвороби Крона

Поставити правильний діагноз може гастроентеролог. І тому він проводить огляд (пальпацію живота, огляд ротової порожнини) та призначає аналізи (аналіз крові, колоноскопію, капсульну ендоскопію тощо).



У жодному разі не варто займатися самолікуванням і приймати препарати за порадою з інтернету.



Лікування хвороби Крона

Повністю позбутися хвороби Крона неможливо. Але ліки та терапія зможуть покращити якість життя та подолати симптоми. Можлива навіть тривала ремісія.

У тяжких випадках пацієнту можуть провести операцію. Людині видаляють уражену ділянку та з’єднують здорові кінці травного тракту.

Загальні рекомендації щодо дієти при хворобі Крона

Людині, яка страждає від хвороби Крона, рекомендують вживати менше молочних продуктів та жирної їжі, а також продуктів, багатих на клітковину. Слід відмовитися від алкоголю і перейти на дробове харчування, а також дотримуватися водного балансу.

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