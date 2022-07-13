Боли в ЖКТ? Не откладывай поход к врачу. Рассказываем, что такое болезнь Крона и каковы ее симптомы

Миллионы людей в мире страдают от болезней ЖКТ: язвы, гастриты, колиты, панкреатиты и многие другие. Нужно всегда соблюдать диеты, вовремя проходить обследования, пить таблетки, чтобы не усугубить состояние.

Одной из болезней ЖКТ является болезнь Крона. Она опасна тем, что может поразить любую часть желудочно-кишечного тракта. Чаще всего затрагивает конечный фрагмент тонкой и толстой кишки, глубоко поражая их стенки.

Болезнь Крона — хроническое заболевание, для него характерны периоды ремиссии и обострения.

Причины болезни Крона

Существует несколько гипотез о том, почему у человека возникает болезнь Крона. Одна из них — иммунная система плохо реагирует на нормальную микрофлору кишечника и вызывает воспаление.

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Другая теория — бактериальная или вирусная инфекция. Также болезнь Крона имеет генетическую предрасположенность. Чаще всего возникает у пациентов в возрасте 15-40 лет.

Симптомы болезни Крона

Симптомы болезни Крона зависят от стадии воспалительного процесса. Например, у кого-то болезнь развивается постепенно, а у кого-то протекает очень тяжело с самого начала.

Наиболее распространенный симптом болезни Крона — диарея, а также:

слабость;

незначительное повышение температуры;

боли и спазмы в области живота;;

язвы во рту;

отсутствие аппетита и потеря веса;

боль и зуд в области ануса.

Диагностика болезни Крона

Поставить правильный диагноз может гастроэнтеролог. Для этого он проводит осмотр (пальпацию живота, осмотр ротовой полости), а так же назначает анализы (анализ крови, колоноскопию, капсульную эндоскопию и т.д.)

Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и принимать препараты по совету с интернета.



Лечение болезни Крона

Полностью избавиться от болезни Крона невозможно. Но лекарства и терапия позволят улучшить качество жизни и справиться с симптомами. Возможна даже длительная ремиссия.

В очень тяжелых случаях пациенту могут провести операцию. Человеку удаляют пораженный участок и соединяют здоровые концы пищеварительного тракта.

Общие рекомендации по диете при болезни Крона

Человеку, который страдает от болезни Крона, рекомендуют употреблять меньше молочных продуктов и жирной пищи, а также продуктов, богатых на клетчатку. Следует отказаться от алкоголя и перейти на дробное питание, и естественно — соблюдать водный баланс.

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