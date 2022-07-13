Здоровье и красота

Боли в ЖКТ? Не откладывай поход к врачу. Рассказываем, что такое болезнь Крона и каковы ее симптомы

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июля 2022, 14:00
Що таке хвороба Крона
Фото: Pexels

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