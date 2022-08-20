Майк Тайсон пересувається на колісному кріслі через ішіас. Що це за хвороба та як лікується

Всесвітня легенда боксер Майк Тайсон опинився у колісному кріслі. У ньому колишнього 56-річного спортсмена побачили в аеропорту Майамі у США, повідомляє спортивне видання Low Kick MMA. Тайсону допомагав переміщатися помічник, а при собі “Залізний Майк” мав палицю, щоб спиратися.
Колишнього спортсмена давно турбує один з різновидів хронічного радикуліту — ішіас. У нього болі в нижній частині спини. Повідомляють, що саме через це боксер завершив професійну кар’єру у 2005 році.
Фото: Les Boxeurs du Dimanche / Twitter
Тим часом Майк Тайсон не відмовляв фанатам сфотографуватись з ним в аеропорту. А за місяць до цього у підкасті він поділився, що відчуває, як “його час добігає кінця”.
— Звичайно, ми всі якось помремо. Я дивлюся в дзеркало, бачу ці маленькі плями на обличчі й кажу собі: Вау, це означає, що мій термін придатності добігає кінця, вже зовсім скоро, — сказав Тайсон підкасту Hotboxing.
— Звичайно, ми всі якось помремо. Я дивлюся в дзеркало, бачу ці маленькі плями на обличчі й кажу собі: Вау, це означає, що мій термін придатності добігає кінця, вже зовсім скоро, — сказав Тайсон підкасту Hotboxing.
Нагадаємо, Майк Тайсон за кар’єру професійного боксера у важкій ваговій категорії провів 58 поєдинків, здобувши 50 перемог, з яких 44 – нокаутом, і мав всього шість поразок.
У 2005 році Тайсон оголосив про завершення кар’єри.
Боксер володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990) та був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.
Що ж це за недуга, яка турбує Майка Тайсона і повпливала на його завершення кар’єри.
Ішіас — це неврологічне захворювання, що вважається різновидом попереково-крижового радикуліту. Характеризується запальним процесом, що поширюється на сідничний нерв та супроводжується сильним болем.
Хвороба є доволі поширеною, і з нею стикаються здебільшого люди, що ведуть малорухливий спосіб життя, або ж навпаки — чия діяльність передбачає серйозні фізичні навантаження.
Спричинити Ішіас можуть:
Симптоми ішіасу
Сильний біль у попереку та/або задньої поверхні стегна. Стає сильнішим під час рухів. При цьому, відчуття можуть проявлятися по-різному:
Діагностують захворювання у невролога. Необхідно буде провести наступні дослідження: рентгенографія, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, радіоізотопне сканування, проводиться забір аналізів крові.
Спершу знімаються неприємні симптоми хвороби за допомогою медикаментів. Якщо ж защемлення сідничного нерва спричинено іншими захворюваннями, тоді призначають комплексне лікування ішіасу.
Надалі показані фізіотерапевтичні процедури, лікувальна гімнастика, масажі та мануальна терапія, а також рефлексотерапія.
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