Майк Тайсон пересувається на колісному кріслі через ішіас. Що це за хвороба та як лікується

Всесвітня легенда боксер Майк Тайсон опинився у колісному кріслі. У ньому колишнього 56-річного спортсмена побачили в аеропорту Майамі у США, повідомляє спортивне видання Low Kick MMA. Тайсону допомагав переміщатися помічник, а при собі “Залізний Майк” мав палицю, щоб спиратися.

Колишнього спортсмена давно турбує один з різновидів хронічного радикуліту — ішіас. У нього болі в нижній частині спини. Повідомляють, що саме через це боксер завершив професійну кар’єру у 2005 році.

Тим часом Майк Тайсон не відмовляв фанатам сфотографуватись з ним в аеропорту. А за місяць до цього у підкасті він поділився, що відчуває, як “його час добігає кінця”.

— Звичайно, ми всі якось помремо. Я дивлюся в дзеркало, бачу ці маленькі плями на обличчі й кажу собі: Вау, це означає, що мій термін придатності добігає кінця, вже зовсім скоро, — сказав Тайсон підкасту Hotboxing.

Майк Тайсон — кар’єра

Нагадаємо, Майк Тайсон за кар’єру професійного боксера у важкій ваговій категорії провів 58 поєдинків, здобувши 50 перемог, з яких 44 – нокаутом, і мав всього шість поразок.

У 2005 році Тайсон оголосив про завершення кар’єри.

Боксер володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990) та був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.

Що ж це за недуга, яка турбує Майка Тайсона і повпливала на його завершення кар’єри.

Ішіас — що це за хвороба

Ішіас — це неврологічне захворювання, що вважається різновидом попереково-крижового радикуліту. Характеризується запальним процесом, що поширюється на сідничний нерв та супроводжується сильним болем.

Хвороба є доволі поширеною, і з нею стикаються здебільшого люди, що ведуть малорухливий спосіб життя, або ж навпаки — чия діяльність передбачає серйозні фізичні навантаження.

Чому виникає ішіас

Спричинити Ішіас можуть:

травми, зокрема удари, переломи, гематоми м’яких тканин і кісток поблизу нерва

протрузії та міжхребцеві грижі

пошкодження м’язів в області малого таза

переохолодження організму

пухлини, що розвиваються в районі розташування сідничного нерва

різні інфекційні захворювання та віруси

Симптоми ішіасу

Сильний біль у попереку та/або задньої поверхні стегна. Стає сильнішим під час рухів. При цьому, відчуття можуть проявлятися по-різному:

різкі простріли

ниючий або тягнучий біль

больові відчуття, що послаблюються

постійний біль, який вночі стає сильнішим

оніміння, поколювання та біль у ногах

відчуття печіння в районі між попереком і задньою поверхнею стегна.

Діагностують захворювання у невролога. Необхідно буде провести наступні дослідження: рентгенографія, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, радіоізотопне сканування, проводиться забір аналізів крові.

Ішіас — лікування

Спершу знімаються неприємні симптоми хвороби за допомогою медикаментів. Якщо ж защемлення сідничного нерва спричинено іншими захворюваннями, тоді призначають комплексне лікування ішіасу.

Надалі показані фізіотерапевтичні процедури, лікувальна гімнастика, масажі та мануальна терапія, а також рефлексотерапія.

До слова, раніше голлівудський актор Ештон Катчер розповів про рідкісне аутоімунне захворювання, яке поборов.

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