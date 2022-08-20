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Майк Тайсон пересувається на колісному кріслі через ішіас. Що це за хвороба та як лікується

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 20 Серпня 2022, 14:54
Майк Тайсон хвороба
Фото: Getty Images

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