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Украинка получила первый паспорт в 40 лет: что известно о ее истории

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июля 2026, 11:03 2 мин.
Первый паспорт в 40 лет: украинка впервые получила ID-карту

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