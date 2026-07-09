Украинка получила первый паспорт в 40 лет: что известно о ее истории

Для большинства украинцев первый паспорт является привычным документом, который получают еще в подростковом возрасте. Однако история жительницы Днепропетровской области доказывает, что жизненные обстоятельства могут кардинально изменить этот путь. Свой первый паспорт в 40 лет женщина получила только после длительной процедуры оформления гражданства.

Первый паспорт в 40 лет: почему женщина годами жила без документов

Как сообщили в Главном управлении Государственной миграционной службы в Днепропетровской области, сотрудники Жёлтоводского отдела вручили госпоже Ольге ее первый паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

По словам специалистов, женщина долгое время не имела ни одного документа, удостоверяющего личность. Причиной стало то, что в детстве ее мать не оформила свидетельство о рождении. Из-за этого даже во взрослом возрасте, несмотря на то, что у Ольги уже был собственный ребенок, она оставалась без паспорта.

Как удалось получить первый паспорт

В миграционной службе пояснили, что сначала женщине помогли пройти процедуру признания лицом без гражданства. После этого она оформила приобретение гражданства Украины, что стало основанием для получения первого паспорта гражданина Украины.

Специалисты отмечают, что оформление документа стало для женщины важным этапом в жизни.

В Государственной миграционной службе подчеркивают, что получение паспорта открывает доступ ко многим государственным и социальным услугам. В частности, человек может официально трудоустроиться, пользоваться административными сервисами, оформлять необходимые документы и в полной мере реализовывать свои права и обязанности как гражданин Украины.

В ведомстве также заверили, что и в дальнейшем будут помогать гражданам, которые по различным жизненным обстоятельствам не имеют необходимых документов, пройти все предусмотренные законом процедуры документирования.

Головне фото: главное управление Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит оформить заграничный паспорт в 2026 году и изменилась ли стоимость документа после обновления тарифов.

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