День города Павлоград 2026: когда отмечают и что известно о программе празднования

Теперь День города отмечают 29 июня. Эту дату выбрали не случайно, ведь это день святых Петра и Павла, которые являются небесными покровителями Павлограда.

Несмотря на военное положение, город будет праздновать, правда тихо, не шумно, ведь День города — это возможность заглянуть в прошлое, гордиться своими корнями, почувствовать уважение к месту, в котором ты живёшь.

Дата празднования Дня города Павлоград 2026

В 2026 году Павлоград официально отмечает День города 29 июня, решение о новой дате празднования городской совет принял в мае 2024 года.

Сейчас официальные источники сознательно не публикуют никаких планов празднования из соображений безопасности и чтобы избежать скопления людей.

Но праздник всё равно хороший повод поблагодарить малую родину за всё, что имеешь, и присоединиться к благотворительным делам.

Тем более что День города приходится на праздник Петра и Павла, ближайших учеников Иисуса Христа, которые являются символом порядочности и благочестия.

Ко Дню города Павлоград 2026: история без мифов

Что касается настоящей истории города, то совсем недавно местные историки развенчали миф об основателе Павлограда.

Оказалось, что история о казаке Матвее Хижняке, который якобы основал зимовник в 1770 году, — это историческая ошибка, которая годами кочевала из учебника в учебник и даже была высечена на городском памятнике.

В 2024 году павлоградские историки и музейщики официально опровергли эту легенду. По новым данным, Матвей Хижняк умер за 15 лет до основания слободы Матвеевка! На самом деле город основал его сын.

Памятник Матвею Хижняку из-за этого демонтировали и перенесли в музей в апреле 2024 года.

А вот что точно не подлежит сомнению, так это бурное экономическое прошлое города.

Во второй половине XIX века, после строительства железной дороги, Павлоград пережил настоящий экономический бум и стал одним из крупнейших в регионе центров торговли хлебом и мукой.

Местное зерно было настолько качественным, что павлоградские купцы торговали не только внутри страны, но и везли хлеб на экспорт в Лондон и Константинополь (Стамбул).

Сегодня Павлоград известен как угольный и индустриальный центр Днепропетровской области, сердце шахтёрского Западного Донбасса, а также как важный оборонный хаб Украины.

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Программа мероприятий ко Дню города Павлоград 2026

Несмотря на то, что никакой официальной информации о праздновании Дня города нет, можно предположить, что 29 июня 2026 года в храмах города пройдут праздничные молебны в честь святых Петра и Павла. Община будет молиться за мир в Украине и защиту для всех воинов-павлоградцев.

Через волонтёрские центры будут организованы благотворительные акции и ярмарки, средства от которых обычно направляют на нужды земляков, которые воюют на передовой.

Возможны локальные художественные выступления, поздравления или онлайн-марафоны.

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