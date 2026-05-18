Попросил не шуметь во дворе: в Киеве женщина выстрелила в мужчину и сбежала

В Святошинском районе столицы правоохранители задержали 43-летнюю местную жительницу, которая устроила стрельбу во дворе жилого дома на проспекте Академика Королева и ранила мужчину — подробности читай в материале.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, инцидент произошел после того как 27-летний киевлянин сделал замечания компании людей, которые отдыхали у многоэтажки и вели себя слишком громко.

В ответ на просьбу соблюдать тишину между гражданами разразился словесный конфликт, во время которого злоумышленница внезапно достала пистолет, произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего и быстро скрылась с места происшествия.

Пострадавшего с огнестрельными ранениями руки и живота госпитализировали в больницу, о чем правоохранителям сообщил врач скорой медицинской помощи.

Для установления личности и задержания стрельца оперативники Святошинского управления полиции сработали совместно с аналитиками сектора криминального анализа. Фигурантку удалось разыскать по горячим следам и задержать в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по месту жительства.

Во время санкционированного обыска в доме задержанной полицейские нашли и изъяли пистолет и патроны к нему, которые уже направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Следователи процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или иного предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание – от трех до семи лет лишения свободы. В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

