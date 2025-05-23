Погода в Одесі на травень 2025: то сандалії, то парасоля — готуй все одразу

Колись прийде мирний час, і Одесі повернеться її слава найбажанішої прибережної перлини Чорного моря. Але поки Одещина відбиває удари ворога, будемо однаково уважні й до прогнозу погоди, і до оголошень тривог. А зараз — із побажанням миру та ноткою оптимізму прогноз погоди в Одесі на травень 2025 року.

Погода в Одесі на травень 2025

У травні клімат Одеси формуватиметься під впливом переважно морські повітряних мас із північних районів Атлантики, які принесуть вологу та помірне тепло. А от західноєвропейські атмосферні фронти можуть спричинити нестійку погоду з дощами та грозами.

Погода в Одесі на травень: перша декада, 1-10 число

Початок місяця в Одесі ще збереже весняну свіжість: вдень повітря прогрівається до максимум до +18 градусів, ночами ж — трохи прохолодніше, близько +9…+12 °C. У цей час можливі несподівані дощі — особливо в перших числах другого тижня. Вітер не докучає, хоч іноді може трохи розгулятися до 11 м/с.

Погода в Одесі на травень: друга декада, 11-20 число

Ближче до середини травня погода потроху наближатиметься до літньої — термометри вдень фіксуватимуть до +20 °C, а ночі поступово потеплішають до +15°C. Дощі починають частішати — їх очікують майже всю декаду з невеличкими перервами. Вітер змінює напрямок — переважно з північного сходу, і під час дощів може ставати різким та поривчастим.

Погода в Одесі на травень: третя декада, 21-31 число

Кінець місяця подарує стабільне тепло. Дні стають по справжньому літніми, і +20 °C на сонці відчуватимуться, як +25 °C і вище, ночі м’які та майже теплі. Але дощі зберігатимуться, а наприкінці місяця вони можуть перетворитися і на справжні зливи. Вітер збереже поривчастий характер, як і належить прибережному місту.

