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Погода в Чернигове в мае удивит: готовься к перепадам температур и неожиданным дождям

Ольга Петухова, редактор сайта 02 мая 2025, 17:45
май 2025 погода в чернигове
Фото Pixabay
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