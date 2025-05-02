Погода в Чернигове в мае удивит: готовься к перепадам температур и неожиданным дождям

Май 2025 в Чернигове обещает радовать и огорчать погодой. Готовься к прохладным дождливым дням и настоящему летнему теплу. И, несмотря на капризы небесной канцелярии, не забывай наслаждаться каждым своим днем!

Подробнее о прогнозе погоды в Чернигове в мае 2025 года — читай в материале.

Погода в Чернигове на месяц май: первая декада 1-10

Начало месяца встретит черниговцев прохладой: в начале мая ночная температура опустится до +1°C, а днем ​​поднимется до +16°C. Следующие дни принесут постепенное потепление, которое достигнет +22°C днем ​​3 мая. Ночи еще останутся свежими, с температурами от +4 до +11°C. Ожидаются кратковременные дожди, особенно 6 и 7 мая, когда возможны ливни.

Погода в Чернигове на месяц май: вторая декада 11-20

Середина месяца порадует стабильными температурами на уровне +18°C…+19°C, не придется мерзнуть и ночью: до +12°C. В начале второй декады 12, 13, 14 мая готовим зонты, прогнозируются сильные дожди, придут первые грозы. В целом, пусть отметки облаков и капелек не приводят к мысли, что весь день будет дождливым, в основном речь идет о кратковременных осадках.

Погода в Чернигове на месяц май: третья декада 21-31

Конец мая принесет настоящее летнее тепло: средняя дневная температура будет достигать +20°C днем, ночи также будут теплыми — до +14°C. Осадки в этот период прогнозируют часто, но в большинстве своем они будут продолжаться недолго.

Также учти, что это долгосрочный прогноз, поэтому возможны текущие изменения.

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​Скриншот с сайта Meteofor.

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