Цена будет космической: непогода уничтожила первый урожай меда

1 августа украинцы отметили первый спас — Медовый. И традиционно покупали мед, чтобы приготовить праздничные блюда и освятить их. Вот только цены на мед в этом году заоблачные. Золотистая вкусность ныне в дефиците из-за неурожая. Поздние заморозки, ливни с градом, а затем засуха и массовая гибель пчел.

Пчелы погибают, а меда почти нет: ситуация с медосбором

Сейчас идет второй медосбор, а через неделю будут собирать уже подсолнечный мед. Владимир Гордиенко держит пасеку уже 35 лет. Перенял увлечение от своего деда. Дома, в Сватово, в Луганской области имел до 300 роев. Обучал этому делу даже немцев.

Из-за полномасштабной войны Владимир переехал в Черкасскую область, и здесь продолжил свое дело.

Я люблю пчел. Я не могу без пчел. Тем более в такое время — они отвлекают! Работа отвлекает от всех этих событий.

В прошлом году купил ульи и ныне имеет 150 пчелиных семей. Радуется, что неподалеку много акаций, лип, но в этом году меда почти нет. Из-за сильных заморозков цветение замерзло. Чтобы пчелы не погибли, пришлось их подкармливать даже в июне сахаром, медом и витаминами.

Тяжело и пчелам, и пчеловодам. Приблизительно месяц назад пчелы начали нести мед сперва себе, а уже остатки мы можем забрать.

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В этом году меда однозначно меньше, чем в прошлом, говорит пчеловод. Раньше из разнотравья качал с улья 15 литров, а теперь — втрое меньше. Уже через неделю будет собирать подсолнечный мед. Его будет немного больше, чем других сортов.

В Черкасской области более 3500 пасек. На все повлияли погода и температурные качели. Заморозки, обильные дожди уничтожили нектар. Пчелы ослаблены и больше болеют. Так что в этом году мед будет дефицитом. По прогнозам меда будет меньше минимум на 30%.

Первый медосбор фактически не состоялся. Второй в разгаре, но многие районы пострадали от жары, урагана, ливней, недостатка влаги в почве. Похожая ситуация и за границей.

Непогода уже повысила цены на мед. К осени они будут только расти. В крупных торговых сетях стоимость пока держится, но на фермерских рынках уже значительно выросла.

Мы делились историей семьи, которая в память о своем защитнике создала пасеку. Все, как он мечтал. Читай эту щемящую историю.

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