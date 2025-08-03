Ціна буде космічною: негода знищила перший урожай меду

1 серпня українці відзначили перший спас — Медовий. І традиційно, купували мед, аби приготувати святкові страви й освятити. От тільки ціни на мед цьогоріч захмарні. Золотаво-жовта смакота нині в дефіциті через неврожай. Пізні заморозки, зливи з градом, а потім посуха і масова загибель бджіл.

Бджоли гинуть, а меду майже немає: ситуація із медозбором

Нині триває другий медозбір, а за тиждень збиратимуть уже соняшниковий мед. Володимир Гордієнко тримає пасіку вже 35 років. Перейняв захоплення від свого діда. Удома, у Сватовому, на Луганщині мав до 300 роїв. Навчав цієї справи навіть німців.

Через повномасштабну війну Володимир переїхав на Черкащину, і тут продовжив свою справу.

Я люблю бджіл. Я не можу без бджіл. Тим паче в такий час — вони відволікають! Робота відволікає від усіх цих подій.

Торік купив вулики і нині має 150 бджолиних сімей. Тішиться, що неподалік багато акацій, липи, але цьогоріч меду майже немає. Через сильні заморозки цвіт померз. Щоб бджоли не загинули, довелося їх підгодовувати навіть у червні цукром, медом і вітамінами.

Тяжко і бджолам, і пасічникам. Приблизно місяць тому бджоли почали нести мед спершу собі, а вже залишки ми можемо забрати для себе.

Читати на тему 400 гривень за літр! Чому мед в Україні стрімко дорожчає Що відбувається з цінами та яких сортів меду не вистачає на українському ринку?

Цьогоріч меду однозначно менше, ніж торік, каже пасічник. Раніше з різнотрав’я качав з вулика 15 літрів, а тепер — утричі менше. Уже за тиждень збиратиме соняшниковий мед. Його буде трохи більше, ніж інших сортів.

На Черкащині понад 3500 пасік. На всі вплинула погода й температурні гойдалки. Заморозки, рясні дощі знищили нектар. Бджоли ослаблені і більше хворіють. Тож цього року мед буде дефіцитом. За прогнозами меду буде менше мінімум на 30%.

Перший медозбір фактично не відбувся. Другий у розпалі, та чимало районів постраждали від спеки, буревіїв, злив, нестачі вологи в ґрунті. Схожа ситуація і за кордоном.

Негода вже підвищила ціни на мед. До осені вони лише зростатимуть. У великих торгівельних мережах вартість поки тримається, але на фермерських ринках уже значно зросла.

Ми ділилися історією родини, яка в пам’ять про свого захисника створила пасіку. Усе, як він мріяв. Читай цю щемку історію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!