Україна першою тестує Starlink Direct to Cell – особливий супутниковий зв’язок

Уявіть, що ваш звичайний смартфон може підключитися до супутника, навіть якщо немає мобільної мережі. Саме це і є технологія Starlink Direct to Cell.

Україна стала однією з перших країн, де її тестують, і повний запуск планують на осінь 2025 року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Як працює Direct to Cell?

Direct to Cell розроблена компанією SpaceX, щоб забезпечити мобільний зв’язок у віддалених або постраждалих від стихійних лих районах.

На відміну від супутникових телефонів, яким потрібні спеціальні антени, ця система дозволяє твоєму смартфону “сприймати” супутник як звичайну стільникову вежу.

Фактично, телефон підключається до космічного апарату, що знаходиться на висоті близько 550 кілометрів.

Завдяки великій кількості супутників на низькій навколоземній орбіті, забезпечується низька затримка сигналу та висока пропускна здатність.

Компанія адаптувала супутники другого покоління (Starlink v2), оснастивши їх потужнішими антенами, щоб вони могли обслуговувати тисячі користувачів одночасно.

Кожен супутник створює кілька “зон покриття” діаметром 30-50 кілометрів.

Переваги для України

Для України, де телекомунікаційна інфраструктура часто стає мішенню, Direct to Cell має критичне значення.

Ця технологія дозволить підтримувати зв’язок навіть у разі повного знищення наземних стільникових веж, допомагаючи людям залишатися на зв’язку.

Крім того, Direct to Cell відкриває можливості для забезпечення зв’язком віддалених регіонів, де будівництво стільникових вишок є економічно невигідним, наприклад, у Карпатах.

Це також стане незамінним інструментом для рятувальних служб під час надзвичайних ситуацій, коли наземні комунікації не працюють.

Що потрібно для роботи?

Щоб скористатися Starlink Direct to Cell, тобі потрібен лише сучасний 4G-смартфон (випущений після 2015 року) з SIM-карткою або eSIM від підтримуваного оператора.

Ключовою умовою є пряма видимість неба, оскільки в приміщеннях або глибоких ярах зв’язок працювати не буде.

Наразі швидкість передачі даних через цю технологію буде нижчою, ніж у звичайного 4G, тому в Україні на етапі тестування можлива лише передача повідомлень.

Очікується, що з часом швидкість зростатиме. Тестування в Україні проводиться за участі Київстару, що підтверджує готовність провідних операторів до інтеграції цієї інновації.

Отже, Starlink Direct to Cell — це крок до того, щоб зв’язок став доступним завжди і всюди, навіть там, де його ніколи не було.

Фото: Михайло Федоров

