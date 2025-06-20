Как уплатить налог на недвижимость: простая пошаговая инструкция

Фото Unsplash Украинцы должны платить разные налоги, в том числе и на недвижимость. Это можно сделать самостоятельно. Читай в материале, как уплатить налог на недвижимость, и что для этого нужно. Как уплатить налог на недвижимость Ежегодно определенные категории собственников жилой и коммерческой недвижимости — в частности, квартир, частных домов, гаражей, офисов и магазинов — обязаны платить налог на недвижимое имущество. Однако если площадь квартиры не превышает 60 кв. м, а дома — 120 кв. м, платить не нужно. Чтобы проверить, есть ли у человека налоговые обязательства, он может воспользоваться опцией Состояние расчетов с бюджетом в личном кабинете плательщика на сайте ГНС.После авторизации (с помощью электронной подписи КЭП) система покажет всю информацию о налогах, относящихся к определенному лицу, включая актуальные реквизиты для оплаты. Также есть возможность сразу все уплатить через банковскую карту или по QR-коду. Читать по теме Кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как подать заявление на продление помощи Как обновить данные. чтобы не потерять льготы УБД — читай в материале. Как уплатить налог на недвижимое имущество: зайди в частную часть Электронного кабинета по ссылке; выбери пункт Состояние расчетов с бюджетом; выбери нужный вариант из списка; введи реквизиты платежного документа; уплати все выбранным способом. Вход в кабинет возможен только с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить у любого официального поставщика электронных доверительных услуг. Есть другой способ, как это уплатить — по платежным реквизитам, которые Налоговая служба, пришлет в налоговом уведомлении о решении (это бумажное/электронное напоминание) по месту регистрации. Что такое налог на недвижимость Это обязательный платеж государству за владение имуществом. Его размер определяется с учетом площади и кадастровой стоимости. Напоминания о сумме, сроке оплаты и реквизитах направляются налоговой службой в виде налогового уведомления-решения — как на бумаге, так и в электронном виде. Владельцы должны платить за каждый объект недвижимости отдельно. Кроме того, в конце года физические и юридические лица представляют налоговую декларацию с указанием всех уплаченных сумм. Также следует знать вообще, кому, сколько и когда платить налог на недвижимость. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экономия, Налоги Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter