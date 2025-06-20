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Как уплатить налог на недвижимость: простая пошаговая инструкция

Богдана Макалюк, журналист сайта 20 июня 2025, 18:15
Как уплатить налог на недвижимость
Фото Unsplash

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