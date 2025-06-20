Как уплатить налог на недвижимость: простая пошаговая инструкция

Украинцы должны платить разные налоги, в том числе и на недвижимость. Это можно сделать самостоятельно. Читай в материале, как уплатить налог на недвижимость, и что для этого нужно.

Как уплатить налог на недвижимость

Ежегодно определенные категории собственников жилой и коммерческой недвижимости — в частности, квартир, частных домов, гаражей, офисов и магазинов — обязаны платить налог на недвижимое имущество. Однако если площадь квартиры не превышает 60 кв. м, а дома — 120 кв. м, платить не нужно.

Чтобы проверить, есть ли у человека налоговые обязательства, он может воспользоваться опцией Состояние расчетов с бюджетом в личном кабинете плательщика на сайте ГНС.

После авторизации (с помощью электронной подписи КЭП) система покажет всю информацию о налогах, относящихся к определенному лицу, включая актуальные реквизиты для оплаты.

Также есть возможность сразу все уплатить через банковскую карту или по QR-коду.

Как уплатить налог на недвижимое имущество:

зайди в частную часть Электронного кабинета по ссылке;

выбери пункт Состояние расчетов с бюджетом;

выбери нужный вариант из списка;

введи реквизиты платежного документа;

уплати все выбранным способом.

Вход в кабинет возможен только с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить у любого официального поставщика электронных доверительных услуг.

Есть другой способ, как это уплатить — по платежным реквизитам, которые Налоговая служба, пришлет в налоговом уведомлении о решении (это бумажное/электронное напоминание) по месту регистрации.

Что такое налог на недвижимость

Это обязательный платеж государству за владение имуществом. Его размер определяется с учетом площади и кадастровой стоимости. Напоминания о сумме, сроке оплаты и реквизитах направляются налоговой службой в виде налогового уведомления-решения — как на бумаге, так и в электронном виде.

Владельцы должны платить за каждый объект недвижимости отдельно. Кроме того, в конце года физические и юридические лица представляют налоговую декларацию с указанием всех уплаченных сумм.

Также следует знать вообще, кому, сколько и когда платить налог на недвижимость.

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