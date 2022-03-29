Как соблюдать Великий пост в условиях войны — советы для христиан от владыки Святослава

Во время войны главной задачей является выживание. Если ты хочешь соблюдать пост и настроить себя на самоосмысление, читай наши советы ниже.

Блаженнейший владыка Святослав, отец и глава Украинской греко-католической церкви рассказал о самом большом христианском посте.

Как настроить себя на пост, если ты сидишь в убежище?

Вопрос затрагивает основы христианской аскетики и понимание того, как правильно переживать время Великого поста.

Христианская духовность всегда носит терапевтический характер. Прежде всего мы должны познать самих себя, свои изъяны, слабости и сильные стороны. Это время для духовного исцеления.

Чтобы правильно построить духовный путь Великого поста, прежде всего проведи осмысление собственного греховного состояния.

Удивительно, время войны помогает в таких осмыслениях, потому что в экстремальных обстоятельствах открывается, кто есть кто. Они не дают возможности спрятаться под маской, притворяться праведным.

Это время, которое требует быть настоящим. Наши спонтанные ответы показывают, какими мы есть на самом деле и что у нас накопилось внутри.

Духовная программа поста имеет три измерения:

Молитва. Пост в смысле управления самим собой. Милостыня — правильное отношение к ближнему.

Как соблюдать Великий пост в условиях войны

Молись так, как можешь. Особенно в начале дня и в конце. Это — диалог с Богом. Каждое утро говори спасибо, что живой(-ая), можешь видеть дневной свет и проси у Бога прожить этот день достойно. Вечером благодари за прожитый день и за все хорошее, что в нем было. За зло — покайся и попроси прощения. Сдержанность. Война заставляет нас воздерживаться от обыденных вещей, роскоши. Не накладывай дополнительное бремя — физическое, психическое. Милостыня. Именно с ней наш пост настоящий и совершенный. В условиях войны помогай ближним, будь солидарным с нуждающимися. Самое важное — ищи возможность волонтёрить, если у тебя есть время. Помогай войску. Задумайся над тем, как можешь стать полезным. По возможности принимай вынужденно переселенных в свой дом, накорми их.

Сомневающемуся — дай совет. Того, кто не умеет — научи. Голодного накорми, а жаждущего напои.

Объединяемся в добре, в служении ближнему, Родине! И тогда это будет настоящий пост.

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