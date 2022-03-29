Как соблюдать Великий пост в условиях войны — советы для христиан от владыки Святослава

Во время войны главной задачей является выживание. Если ты хочешь соблюдать пост и настроить себя на самоосмысление, читай наши советы ниже.
Блаженнейший владыка Святослав, отец и глава Украинской греко-католической церкви рассказал о самом большом христианском посте.
Вопрос затрагивает основы христианской аскетики и понимание того, как правильно переживать время Великого поста.
Христианская духовность всегда носит терапевтический характер. Прежде всего мы должны познать самих себя, свои изъяны, слабости и сильные стороны. Это время для духовного исцеления.
Чтобы правильно построить духовный путь Великого поста, прежде всего проведи осмысление собственного греховного состояния.
Удивительно, время войны помогает в таких осмыслениях, потому что в экстремальных обстоятельствах открывается, кто есть кто. Они не дают возможности спрятаться под маской, притворяться праведным.
Это время, которое требует быть настоящим. Наши спонтанные ответы показывают, какими мы есть на самом деле и что у нас накопилось внутри.
Духовная программа поста имеет три измерения:
Сомневающемуся — дай совет. Того, кто не умеет — научи. Голодного накорми, а жаждущего напои.
Объединяемся в добре, в служении ближнему, Родине! И тогда это будет настоящий пост.
Ранее мы рассказывали о военном дневнике, где каждый может рассказать свою историю.