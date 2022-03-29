Як дотримуватися Великого посту в умовах війни — поради для християн від владики Святослава

Під час війни головним завданням є виживання. Якщо ти прагнеш дотриматись посту і налаштувати себе на самоосмислення, читай наші поради нижче.
Блаженніший владика Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви розповів про найбільший християнський піст.
Питання зачіпає основи християнської аскетики і взагалі розуміння того, як правильно переживати час Великого посту.
Християнська духовність завжди має терапевтичний характер. Найперше — ми маємо пізнати самих себе, свої вади, слабкості та сильні сторони. Це є час для духовного оздоровлення.
Щоб правильно побудувати духовний шлях Великого посту, найперше — проведи осмислення власного гріховного стану.
На диво, час війни допомагає у таких осмисленнях, бо в екстремальних обставинах відкривається, хто є хто. Вони не дають можливості заховатися під маскою, удавати праведного.
Це час, який вимагає бути справжнім. Наші спонтанні відповіді показують, якими ми є насправді і що в нас накопичилося всередині.
Духовна програма посту має три виміри:
Найважливіше — шукай можливість волонтерити, якщо маєш час. Допомагай війську. Задумайся над тим, як можеш стати корисним. За можливості приймай вимушено переселених осіб у свій дім, нагодуй їх.
Тому, хто сумнівається — дай раду. Тому, хто не вміє — навчи. Голодного нагодуй, а спраглого напої.
Єднаймося в добрі, в служінні ближньому, Батьківщині! І тоді це буде справжній піст.
Раніше ми розповідали про воєнний щоденник, де кожен може розповісти свою історію.