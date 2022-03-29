Як дотримуватися Великого посту в умовах війни — поради для християн від владики Святослава

Під час війни головним завданням є виживання. Якщо ти прагнеш дотриматись посту і налаштувати себе на самоосмислення, читай наші поради нижче.

Блаженніший владика Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви розповів про найбільший християнський піст.

Як налаштувати себе на піст, якщо сидиш у сховищі?

Питання зачіпає основи християнської аскетики і взагалі розуміння того, як правильно переживати час Великого посту.

Християнська духовність завжди має терапевтичний характер. Найперше — ми маємо пізнати самих себе, свої вади, слабкості та сильні сторони. Це є час для духовного оздоровлення.

Щоб правильно побудувати духовний шлях Великого посту, найперше — проведи осмислення власного гріховного стану.

На диво, час війни допомагає у таких осмисленнях, бо в екстремальних обставинах відкривається, хто є хто. Вони не дають можливості заховатися під маскою, удавати праведного.

Це час, який вимагає бути справжнім. Наші спонтанні відповіді показують, якими ми є насправді і що в нас накопичилося всередині.

Духовна програма посту має три виміри:

Молитва. Піст у сенсі керування самим собою. Милостиня — правильне ставлення до ближнього.

Як переживати Великий піст в умовах війни

Молись так, як можеш. Особливо, на початку дня і наприкінці. Це — діалог з Богом. Щоранку дякуй, що живий(-а), можеш бачити денне світло і проси у Бога прожити цей день достойно. Ввечері дякуй за прожитий день і за все добре, що у ньому було. За зло — покайся і перепроси. Стриманість. Війна змушує нас стримуватись від буденних речей, розкоші. Не накладай додатковий тягар — фізичний, психічний. Милостиня. Саме з нею наш піст є справжнім і досконалим. В умовах лихоліття війни допомагай ближнім, будь солідарним з тими, хто потребує.

Найважливіше — шукай можливість волонтерити, якщо маєш час. Допомагай війську. Задумайся над тим, як можеш стати корисним. За можливості приймай вимушено переселених осіб у свій дім, нагодуй їх.

Тому, хто сумнівається — дай раду. Тому, хто не вміє — навчи. Голодного нагодуй, а спраглого напої.

Єднаймося в добрі, в служінні ближньому, Батьківщині! І тоді це буде справжній піст.

Раніше ми розповідали про воєнний щоденник, де кожен може розповісти свою історію.