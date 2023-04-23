Думав, стрибати чи ні! Страшні спогади після трагедії у багатоповерхівці Одеси та що з будівлею зараз

Минув рік зі страшної трагедії у житловому комплексі Тірас. В Одесі 23 квітня 2022 року російська ракета Ха-101 забрала життя 7 людей.

Серед яких була і тримісячна Кіра, яка загинула разом із мамою та бабусею у своїй оселі. Півсотні квартир було зруйновано, майже половина з них знищена ущент.

Утім, за рік багатоповерхівку відновили. А ті, хто вижив, потрохи почали повертатися до своїх домівок.

Олексій показує вікна квартири, в якій колись його велика родина була щасливою. Втім, наразі рідна оселя викликає в нього зовсім інші емоції. Під час того ворожого обстрілу хлопець був удома сам. Від ракетного удару його завалило уламками будинку, здійнялася пожежа. Та хлопцю вдалося вижити.

Серед тих, кому вдалося вижити в Тірасі, Олексій постраждав найбільше. Він отримав 20 осколкових поранень та близько 20 відсотків опіків тіла.

Після лікування в Одесі, хлопець проходив реабілітацію в Польщі. Та близько місяця тому повернувся до рідного міста. Каже, вдома авжеж краще, втім під час повітряних тривог буває непросто.

Паніка сама собою находить, у мене ноги просто підкошуються. Але одразу спокійніше, коли щось збивають і стає тихіше.

Хлопець досі проходить реабілітацію. Частково кошти на це виділяє благодійний проект Заграва. Наразі працюють над усуненням шрамів від опіків та руховою активністю пальців рук.

Загалом від удару російської ракети Х-101 по житловому комплексу Тірас постраждали 18 людей. Семеро загинули. Вщент було знищено 20 квартир, частково зруйновані ще стільки ж.

Багатоповерхівку вже майже відновили – капітальне будівництво завершено. Залишилися лише прибудинкові роботи та капітальний ремонт. Втім, цього не скажеш про життя людей, яке ворожий авіаудар змінив назавжди.

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