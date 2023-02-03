Неопалимі: як проект естетичної медицини допомагає тим, хто постраждав від війни

Найважливіший ресурс, який забирає війна у країни, — це люди. І якщо ти навіть не був(-ла) на фронті, небезпека ракетних атак може чигати на тебе будь-де. На щастя, медичний фронт України рухається в ногу з потребами, навіть естетична медицина.

В Україні стартував проект Неопалимі з естетичної медицини, що має допомоги українцям з ушкодженнями шкіри, такими як опіки та рубці. Команда проекту налагодила співпрацю з 15 приватними українськими клініками.

По допомогу вже звернулося понад півсотні потерпілих. Це військові, волонтери, цивільні дорослі та діти. Усе лікування для них безплатне.

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Про проект Неопалимі

38-річна Наталія Юхманова пригадує, як 15 березня в Маріуполі у гуртожиток, де вони ховалися від ворожих обстрілів, прилетіла авіабомба.

Після вибуху відкрила око: бачу, що вся засипана камінням і навколо купа пилу. Я бачу свою ліву руку — вона була вся скривавлена — і чую голос чоловіка, який намагається мене шукати.

Наталю та її чоловіка сильно понівечило уламками: жінка втратила праве око. На щастя, діти були у підвалі й не постраждали.

Нині у тілі Наталії ще сотні уламків. Уся сім’я перебуває у Львові. У клініці естетичної медицини намагаються здійснити одну із мрій жінки — красивою повести дитину в перший клас. Лікарі кажуть, що все можливо, потрібно лише трохи часу.

Лікар-дерматовенеролог Олександр Туркевич пояснює: для відновлення її шкіру штучно регенерують та підіймають на поверхню.

— Наше завдання — зробити рубець непомітним. А якщо Наталія накладе ще косметику, його й зовсім не стане.

Різні проблеми — один проект

29-річний морський піхотинець Ілля Пилипенко зазнав опіків у танку, коли той наїхав на міну. Його також лікує Олександр. Він зауважує, що рубці через війну та звичайні побутові рубці відрізняються.

Ми використовуємо свої напрацювання багаторічні й розуміємо, що мусимо їх міняти під теперішню ситуацію.

Нині до медзакладів звернулось уже понад півсотні потерпілих. Проект триватиме до завершення війни.

Також у країні працює благодійна ініціатива з протезування. Про одну з них — програму #ВрятуйКінцівку — ми писали раніше.

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