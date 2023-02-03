“Неопалимі”: как проект эстетической медицины помогает тем, кто пострадал от войны

Самый важный ресурс, который отнимает война у страны, — это люди. И если ты даже не был(-а) на фронте, опасность ракетных атак может ждать тебя где угодно. К счастью, медицинский фронт Украины двигается в ногу с потребностями, даже эстетическая медицина.

В Украине стартовал проект Неопалимі по эстетической медицине, который помогает украинцам с повреждениями кожи, такими как ожоги и рубцы. Команда проекта наладила сотрудничество с 15 частными украинскими клиниками.

За помощью уже обратилось более полусотни пострадавших. Это военные, волонтеры, гражданские взрослые и дети. Все лечение для них бесплатное.

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О проекте Неопалимі

38-летняя Наталья Юхманова вспоминает, как 15 марта в Мариуполе в общежитие, где они скрывались от вражеских обстрелов, прилетела авиабомба.

После взрыва открыла глаз: вижу, что вся засыпана камнями и вокруг куча пыли. Я вижу свою левую руку —– она была вся окровавлена — и слышу голос мужа, который пытается меня найти.

Наталью и ее мужа сильно изувечило осколками: женщина потеряла правый глаз. К счастью, дети были в подвале и не пострадали.

Сейчас в теле Натальи еще сотни осколков. Вся семья находится во Львове. В клинике эстетической медицины пытаются осуществить одну из мечтаний женщины — красивой повести ребенка в первый класс. Врачи говорят, что все возможно, нужно лишь немного времени.

Врач-дерматовенеролог Александр Туркевич объясняет: для восстановления ее кожу искусственно регенерируют и поднимают на поверхность.

— Наша задача — сделать рубец незаметным. А если Наталья наложит еще косметику, его и вовсе не станет.

Разные проблемы — один проект

29-летний морской пехотинец Илья Пилипенко получил ожоги в танке, когда тот наехал на мину. Его тоже лечит Александр. Он отмечает, что рубцы из-за войны и обычные бытовые рубцы отличаются.

Мы используем свои многолетние наработки и понимаем, что должны их менять под сегодняшнюю ситуацию.

Сейчас в медучреждение обратилось уже более полусотни пострадавших. Проект будет продолжаться до завершения войны.

Также в стране работает благотворительная инициатива по протезированию. Об одной из них — программе #ВяртуйКінцівку — мы писали ранее.

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