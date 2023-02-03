Здоровье и красота

“Неопалимі”: как проект эстетической медицины помогает тем, кто пострадал от войны

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 03 февраля 2023, 19:30
Проект Неопалимі
Фото: Pexels

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