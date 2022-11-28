Первый медицинский миллиард и 15 000 операций — что нужно знать о программе #ВрятуйКінцівку

Из-за войны России в Украине многие столкнулись с ранениями конечностей. Как военные, так и мирное население получили огнестрельные и минно-взрывные травмы рук и ног.

Чтобы помочь раненым в Украине, была запущена программа #ВрятуйКінцівку. Целью этой программы является сбор первого медицинского миллиарда и проведение 15 000 операций.

О программе #ВрятуйКінцівку

Из-за ранений и травм во время войны в Украине могут появиться десятки тысяч людей с инвалидностью. Если им предоставить качественное и своевременное лечение, до 65% раненых могут вернуться в строй.

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При профессиональной реабилитации большинство вылеченных смогут вернуться к более полноценной жизни в обществе.

Программу #ВрятуйКінцівку запускает Международный благотворительный фонд Здоровье украинского народа при поддержке Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, Украинской ассоциации ортопедов-травматологов и кафедры ортопедии и травматологии НУОЗ Украины им. П.Л. Шупика. Она рассчитана на несколько лет.

— Сегодня вся страна донатит на дроны. Но каждый день с фронта и атакованных городов в больницы поступают сотни раненых. Более 70% травм — это травмы конечностей! — рассказывает инициатор программы #ВрятуйКінцівку, президент МБФ Здоровья украинского народа Сергей Сошинский.

По его словам, средняя стоимость лечения конечности при условии ее сохранения составляет в пределах 60 000–70 000 грн. Он призвал украинцев принять участие в сборе первого медицинского миллиарда. Благодаря этим средствам можно провести 15 000 операций.

Поддержать программу можно по ссылке: https://houp.org/uk/medical_billion/

Несложные операции могут проводиться в областных больницах, а сложные случаи будут рассматриваться на национальных консилиумах. После обсуждения будет назначено лечение и определено конкретное медучреждение. Самые сложные операции будут проводиться на базе Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

Составляющие программы #ВрятуйКінцівку:

помощь пострадавшим;

создание экспертного сообщества, его профессиональное развитие;

лечение травм конечностей с последующей реабилитацией.

Кроме того, программа хочет обеспечить непрерывное профессиональное развитие медработников для повышения качества предоставления медицинских услуг и уменьшения количества врачебных ошибок.

#ВрятуйКінцівку также имеет цель собрать средства на аппараты внешней фиксации для больниц, которые в этом нуждаются больше всего.

Эти аппараты устанавливают при открытых переломах как временный способ лечения. Они позволяют восстановить поврежденные мягкие ткани (сосуды, нервы, мышцы, кожу).

Затем аппараты наружной фиксации могут заменить на внутренние.

Помощь программы #ВрятуйКінцівку могут получить как военные, так и гражданские. Для этого необходимо зайти на сайт Здоровье украинского народа и заполнить заявку.

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